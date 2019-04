Stefano Mazzoleni, malore: è in fin di vita/ Crolla a terra durante il concerto

Paura al Teatro Comunae di Treviso durante il concerto per l’anniversario dei bombardamenti del 7 aprile del 1944. A pochi minuti dalla conclusione della commemorazione musicale, il direttore d’orchestra, Stefano Mazzoleni, si è accasciato a terra dopo essere stato colpito da un malore improvviso. 57 anni, trevigiano, Stefano Mazzoleni si è sentito male poco prima di risalire sul palco del teatro per dirigere gli utimi componenti musicali prima di congedarsi dal pubbico. L’uomo è stato prontamente soccorso da tutti i presenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono così arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il direttore d’orchestra in ospedale in codice rosso. Stando a quello che riporta Il Messaggero, le sue condizioni sarebbero gravi.

Il direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni in fin di vita dopo un malore

Stefano Mazzoleni si troverebbe in prognosi riservata. Le sue condizioni, apparse subito gravi in seguito al malore che lo ha colpito al Teatro Comunale di Treviso dove erano presenti anche la moglie e la figlia, sarebbero preoccupanti. Il concerto, subito dopo il tragico evento, è stato sospeso dalla presentatrice e giornalista Cristiana Sparvoli, scossa dall’accaduto e per permettere al personae sanitario del 118 di prestare i dovuti soccorsi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il direttore d’orchestra è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Ca’ Foncello. Al momento non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni che resterebbero gravi.





