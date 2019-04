Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Salvini, “M5s rispetti contratto” (8 aprile 2019)

Ultime notizie: nuovo attacco del Ministro degli Interni Salvini agli alleati di governo e soprattutto al ministro delle Finanze Tria. Salvini parlando dal Vinitaly chiede al responsabile delle politiche economiche di attuare la flat tax, provvedimento simbolo del Carroccio e già inserito nel contratto di governo che sta alla base dell’esecutivo Conte. Il leader del Carroccio afferma che il provvedimento dovrà assolutamente passare, e invita Tria a recuperare le risorse finanziarie. Non contento Salvini rilancia su una nuova misura pensionistica, affermando di aver dato mandato di stilare una norma che preveda quota 41, cioè che permetta a chiunque di andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. In serata la risposta del Movimento che tramite alcuni esponenti parla della loro lealtà al contratto ed elenca i “tradimenti” della Lega.

Non accenna a placarsi l’ondata di violenza che ormai da qualche settimana sta attraversando la Libia, portando il Paese africano alle soglie della guerra civile. Oggi le truppe di Khalifa Haftar sono arrivati alle porte della capitale Tripoli: qui la loro avanzata è stata rallentata dall’intervento di alcune milizie fedeli al presidente Fayez al Sarraj. Da sottolineare inoltre che le stesse truppe governative si sono schierate a difesa del governo libico riparato nella città di Misurata. Intanto la situazione per la popolazione civile si fa sempre più difficile, i pochi reporter rimasti in zona comunicano di come i supermercati della capitale siano stati presi d’assalto alla ricerca di alimenti. L’Eni da parte sua ha immediatamente allontanato dal paese i tecnici, stessa cosa hanno fatto gli USA che hanno richiamato in patria il personale non indispensabile.

E’ stata probabilmente una maestra l’incolpevole “untrice” del bacillo della tubercolosi, malattia che adesso ha attecchito in oltre 50 persone, tra ammalati e portatori. La situazione è avvenuta a Motta di Livenza un popoloso centro in provincia di Treviso. Qui una maestra ha infettato colleghi e studenti a causa del virus, cosa stranissima quest’ultimo era rimasto in incubazione nel corpo della docente per una trentina d’anni. Il contagio ha portato al ricovero di 10 persone, mentre un’altra quarantina sono sotto terapia farmacologica. L’Asl locale ha emanato un comunicato con il quale afferma che la situazione è “costantemente monitorata”.

Ultime notizie, la domenica sportiva

Il Napoli pareggia col Genoa e rimanda la vittoria dello Scudetto della Juventus. L’Inter e la Lazio pareggiano con Atalanta e Sassuolo tenendo apertissima la corsa Champions mentre nel pomeriggio a vincere sono state il Cagliari, che ha avuto la meglio sulla Spal, l’Udinese sull’Empoli e infine il Frosinone sulla Fiorentina. Soprattutto la vittoria dei ciociari ha riaperto la questione salvezza, adesso infatti sono ben 5 le squadre in “pericolo” mentre il Chievo sembra ormai “spacciato”. Nella giornata spicca nel ciclismo la vittoria di Bettiol nel Giro delle Fiandre, che si associa nel femminile al successo dell’altra nostra portacolori, Bastianelli.



