Casal Bruciato, famiglia rom: “andremo via”/ Prime denunce a chi gridò “ti stupro”

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la famiglia rom “protagonista” degli scontri in questi giorni a Casal Bruciato (dopo che il Comune di Roma gli ha assegnato la casa popolare scatenando la reazione dei residenti e di Casapound scesi in piazza contro la famiglia bosniaca) sarebbe pronta a lasciare l’alloggio popolare appena ricevuto. L’appartamento di via Sebastiano Satta, nel pieno centro di Casal Bruciato, dopo tre giorni di proteste e residenti asserragliati per chiedere la cacciata della famiglia rom, non sarebbe più un luogo sicuro per i rom arrivati negli scorsi giorni. «Non diciamo niente, ma qui non possiamo vivere – spiega Clinton, il figlio di 20 anni – andremo via. Stiamo solo decidendo come»: non è bastato la visita della sindaca Virginia Raggi (insultata ieri da Casapound e dagli altri residenti romani di Casal Bruciato) e neanche l’invito di Papa Francesco in Vaticano assieme ad altri 500 rom e sinti. Il Ministro Di Maio e il Premier Conte, con ritardo di un giorno, si sono schierati attorno alla prima cittadina di Roma chiedendo ai applicare la legge e dunque far smettere immediatamente le proteste attorno alla casa popolare: ma per la famiglia rom, al momento, l’eccessiva tensione esplosa tra le due fazioni di destra e sinistra scese in piazza dopo i gravi fatti e scontri delle scorse ore.

CASAL BRUCIATO, LE PRIME DENUNCE DOPO GLI SCONTRI

Nel frattempo sono scattate le prime denunce ufficiali in merito alle proteste esplose in piazza dopo l’assegnazione della casa popolare alla famiglia Omerovic: a breve gli investigatori invieranno una prima informativa all’autorità giudiziaria dove tutti i denunciati dovranno poi rispondere di minacce, violenza privata e istigazione all’odio razziale. Secondo quanto appreso da fonti della Procura, tra gli identificati denunciati ci sarebbero anche coloro che hanno urlato “ti stupro” mentre ieri passava la donna rom con una delle figlie. Raggiunto dai cronisti fuori da Casal Bruciato, il ragazzo che sarebbe protagonista dell’orrendo epiteto ha provato a discolparsi: «Quello che è successo, di aver detto a quella signora rom, quello che tutti i giornali scrivono, ovvero che le avrei detto ‘ti stupro’, io non lo ho mai detto. Gli ho detto tante altre brutte parole e mi scuso con lei per averle dette, il momento era quello che era, non si ragionava tanto bene. Io non appartengo a CasaPound, a nessun loro movimento, non sono iscritto, stavo lì da semplice cittadino. Non sono un militante di CasaPound, ma ho partecipato ad alcune loro iniziative».

