Report vs Siri: “mutuo casa con soldi da San Marino”/ Video, Lega “tutto regolare”

La puntata di questa sera di Report potrebbe mettere una nuova “pietra dello scandalo” nella già complessa vicenda interna al Governo Lega-M5s sul caso di Armando Siri, il Sottosegretario leghista ai Trasporti indagato per presunti legami di corruzione sul tema dell’eolico in Sicilia. Ebbene, il “caso” potrebbe allargarsi anche cambiando completamente ambientazione e contenuto del presunto scandalo scoperto dai colleghi di Report: «Una palazzina con ben sette appartamenti a Bresso, nella città metropolitana di Milano, è stata acquistata lo scorso gennaio dal sottosegretario leghista Armando Siri. L’ha intestata alla figlia e l’ha pagata 585 mila euro. I soldi provengono da una banca di San Marino. A gestire questa operazione è l’agenzia immobiliare di Policarpo Perini che nel 2013 era candidato come sindaco di Bresso proprio con il partito fondato da Siri, Italia Nuova», scrivono nelle anticipazioni i giornalisti di Sigfrido Ranucci. Il notaio che ha stipulato l’atto di compravendita dell’immobile l’ha segnalato alla Banca d’Italia come operazione sospetta e ai microfoni di Report ha confermato che tra i possibili motivi (non ha ovviamente svelato il tutto dato il suo segreto professionale) di tale richiesta potrebbe esserci la provenienza sospetta dei capitali.

LA REPLICA DI SIRI A REPORT: “ACQUISTO REGOLARE”

A confermare l’indagine ci ha pensato Ranucci stesso in un’anticipazione al Tg3: «600 mila euro sono partiti da una banca di San Marino, la Banca Agricola Commerciale. Sono finiti sul conto di un notaio e sono stati utilizzati dal senatore Siri per acquistare una palazzina a Bresso intestata alla figlia. Il notaio ha pensato di segnalare l’operazione come sospetta. Alla domanda della giornalista Claudia Di Pasquale su quali siano, in genere, i casi in cui un notaio segnala un’operazione sospetta, il professionista ha risposto: “In generale può essere anche sicuramente la provenienza dei capitali”». Lo stesso conduttore di Report ha poi lanciato l’ultima stoccata, legandosi ai problemi pregressi del senatore della Lega con la giustizia: «Visto che il senatore Siri ha alle spalle un patteggiamento per bancarotta fraudolenta, ha avuto un immobile pignorato nel 2011 dall’Inpgi e nel 2017 ha dichiarato 25 mila euro di reddito, ci siamo chiesti con quali garanzie sia stato erogato questo mutuo». Interpellato sulla vicenda, lo stesso Armando Siri ha fatto sapere in una nota che «L’acquisto immobiliare a Bresso è tutto regolare, se il servizio è diffamatorio querelo». Per il sottosegretario indagato da un mese sul caso Eolico, «l’acquisto è avvenuto con una procedura trasparente nel rispetto di tutte le norme vigenti, comprese quelle anti-riciclaggio. Nessuna operazione sospetta da segnalare, ma la normale compilazione dei moduli che tutti i notai sono tenuti a redigere». Nuovo “bubbone” pronto ad esplodere nella già intricata matassa Salvini-Di Maio-Conte?





