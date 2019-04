Rovigo, neonato abbandonato in un borsone al cimitero/ Aveva ancora il cordone

Un neonato è stato ritrovato stamane in un borsone in provincia di Rovigo. La scoperta, riportata negli ultimi minuti da tutti i principali quotidiani online, è avvenuta precisamente attorno alle ore 9:00 di questa mattina, nel parcheggio di fronte al cimitero del comune di Rosolina. Ad accorgersi che qualcosa non andava, alcuni cittadini che si erano recati al camposanto per fare visita ai propri cari, e che hanno sentito un pianto disperato provenire da una sacca sportiva: aperta, hanno trovato all’interno un bimbo appena nato, ed è immediatamente scattata l’allarme con la chiamata ai soccorsi. Pochi minuti dopo sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Andria, nonché gli uomini del 118, che hanno fornito le prime cure al piccolo per poi portarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Come riferisce Fanpage, si tratta di un maschio bianco che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e la placenta: trattasi quindi di un parto molto recente.

ROVIGO, NEONATO ABBANDONATO IN UN BORSONE

Il borsone era stato messo vicino ai cassonetti della spazzatura forse per nasconderlo con immondizia, ma i forti vagiti del piccolo hanno fortunatamente attirato l’attenzione di alcune donne che si stavano recando al cimitero. Il piccolo è giunto presso la struttura ospedaliera di Rovigo in ipotermia, di conseguenza è probabile che lo stesso abbia trascorso diverse ore nel borsone prima di essere stato soccorso da qualcuna. Il neonato è stato poi posto in una speciale culla pediatrica per fare in modo che la sua temperatura corporea potesse tornare a livelli accettabili, ed ha risposto bene alla terapia anche se la sua prognosi risulta al momento ancora riservata. Nel contempo è scattata l’indagine da parte dei militari dell’arma per provare a risalire a colui che ha abbandonato il neonato subito dopo il parto. Gli uomini dei carabinieri stanno ascoltando i testimoni e sequestrando i filmati di sicurezza delle telecamere presenti in zona.

