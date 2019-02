Sea Watch 3 in stato di fermo nel porto di Catania/ Ultime notizie, Guardia Costiera “irregolarità nave Ong”

Il timore avanzato dalla stessa Ong Sea Watch dopo l’ordine di sbarco spostato da Siracusa a Catania, ora si “avvera”: non la Procura (come temevano) ma la Guardia Costiera ha deciso di bloccare la nave Sea Watch 3 dopo l’arrivo dei 47 migranti (ripartiti in 9 Paesi, Italia compresa) al termine di un infinito braccio di ferro tra il Ministro Salvini, il Governo italiano e l’Unione Europea. «Durante l’attività ispettiva della Guardia Costiera sulla nave Sea Watch 3 sono state rilevate una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente marino, che non permettono la partenza dell’unità fino alla loro risoluzione», spiega il Comando Generale delle Capitanerie di Porto giusto questa mattina. Sempre secondo la Guardia Costiera, le varie non conformità della nave dovranno essere risolte «anche con l’intervento dell’Amministrazione di bandiera, in cooperazione con gli ispettori specializzati della Guardia Costiera e il 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Fino alla loro risoluzione -precisa la Guardia Costiera- l’unità non potrà lasciare il porto di Catania».

LO SCONTRO CON SALVINI

Giusto ieri la Ong tedesca – con la nave che invece batte bandiera olandese – aveva accusato il Governo italiano di voler mettere in stato di fermo l’imbarcazione perché nella Procura di Catania, a diversa delle altre siciliane, già in passato sono partite numerose inchieste sul legame tra Ong e trafficanti di migranti. Proseguono in parallelo anche gli accertamenti della squadra mobile della polizia e della guardia di finanza «per ricostruire le fasi del salvataggio e anche quelle, successive, che hanno portato la nave fin davanti alle coste della Sicilia», come riporta la Stampa. Intanto non si placa lo scontro “diretto” tra il Ministro degli Interni e la Ong che nelle ultime settimane ha rappresentato, di fatto, l’ostacolo più grande alla politica esterna in materia di immigrazione del Governo gialloverde. «Secondo voi perché i “signori” della nave Ong #SeaWatch hanno paura della Polizia a bordo???», scrive Salvini sui proprio social. Poco prima infatti l’account Twitter della Ong aveva scritto lamentandosi con il fermo della notte, «siamo costretti a rimanere a Catania per la notte. Il cambio equipaggio previsto per oggi ci è stato negato. A bordo le richieste di informazioni da parte della polizia continuano: nel frattempo il Mediterraneo rimane senza navi civili di soccorso».

