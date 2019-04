Sea Watch, Salvini indagato per sequestro di persona/ Migranti “porti restano chiusi”

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini è di nuovo indagato per un caso legato ad una nave Ong: dopo la Diciotti, ora è la nave Sea Watch 3 a portare il vicepremier della Lega al centro delle indagini delle procure siciliane per “sequestro di persona”. Non consentito tramite il voto in Parlamento il processo sul caso Diciotti, ora la Procura di Siracusa ha deciso di aprire un fascicolo indirizzato a Salvini in merito a quanto avvenuto tra il 24 e il 30 gennaio scorso proprio nel porto siciliano: «Sono stato iscritto a giudizio per un altro reato, un altro sequestro di persona che avrei commesso dal 24 al 30 gennaio 2019 a Siracusa. Il procuratore Carmelo Zuccaro mi comunica questa cosa. Ha chiesto l’archiviazione ma anche l’altra volta era andata così» ha spiegato stamattina il Ministro intervenendo all’apertura della nuova Questura di Monza. Il segretario della Lega ha poi letto “in diretta” gli articoli del codice che gli vengono contestati e la richiesta di archiviazione della Procura generale.

SALVINI INDAGATO, “MA I PORTI RESTANO CHIUSI”

Poi ha aggiunto, sempre rimanendo in tema di lotta all’immigrazione: «Sono nuovamente indagato ma finché faccio il ministro dell’Interno, i colleghi ministri possono dire quello che vogliono, anzi approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti restano e resteranno chiusi. Possono aprire altri 18 procedimenti penali nei miei confronti, non cambio idea e non cambio atteggiamento». Si riapre dunque l’intera trafila vista negli ultimi mesi sul caso Diciotti, anche se al momento l’ipotesi di archiviazione – visto anche il precedente – potrebbe rimanere quella prioritaria sempre che il Tribunale dei Ministri non si attivi come già fatto a Catania mesi fa. In questo caso non si tratta di una nave della Marina Italiana, come la Diciotti, ma una nave di recupero migranti in mare gestito da una Ong internazionale e questo potrebbe cambiare qualche scenario: in quei giorni la nave umanitaria con bandiera olandese, raccolse 47 migranti al largo della Libia. Per 12 giorni l’imbarcazione rimase in mare alla ricerca di un porto sicuro dove approdare ma rifiutò di andare in Tunisia posizionandosi fuori dal porto di Siracusa, scatenando le ire proprio di Salvini e Toninelli. Come riporta Il Giornale, «La nave alla fine venne “dirottata” a Catania e i migranti, adulti e minori, sbarcarono solo il 31 gennaio. L’accordo politico europeo prevedeva che richiedenti asilo venissero ripartiti tra 6 Paesi, oltre all’Italia». Rispondendo poi sempre stamattina alle polemiche sui porti aperti sollevata da Trenta e Di Maio, Salvini conclude «Rispetto il lavoro del collega Di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere. Se il ministro Di Maio e Trenta la pensano in modo diverso lo dicano in Cdm e faremo una franca discussione – ha proseguito – I porti con me rimangono indisponibili chiusi e sigillati ai trafficanti di esseri umani».

