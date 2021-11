Cronisti d’assalto/ Su Rete 4 il film di Ron Howard con Michael Keaton

Cronisti d’assalto, film di Rete 4 diretto da Ron Howard

Cronisti d’assalto è il film proposto da Rete 4 nella giornata di oggi, 14 novembre 2021, con inizio a partire dalle ore 14,50. Ron Howard ha voluto protagonista del suo cast l’attore Michael Keaton, in quegli anni uno dei “golden boy” di Hollywood. Era il periodo del cinema Burton con ‘Batman’ e ‘Batman – Il ritorno (Batman Returns)’, di ‘Molto rumore per nulla (Much Ado About Nothing)’, un attore che nel tempo perderà un po’ di smalto per recuperarlo nel capolavoro ‘Bordman’, film dove ha dimostrato di avere qualità e talento, forse solo perso in copioni che non gli appartenevano.

AGENTE 007 LA SPIA CHE MI AMAVA/ Su Rete 4 il film con tre candidature agli Oscar

Al suo fianco la meravigliosa Glenn Close e la dolce Marisa Tomei, due attrici così lontane tra loro ma qui perfettamente amalgamate nei ruoli grazie alla regia di Ron Howard. Anche il grande Robert Duvall appartiene a questo staff di stelle, un film che potrebbe osare anche fasce di programmazione con più ascolto rispetto al pomeriggio, una vera chicca da non perdere a quest’orario.

Scambiamoci a Natale/ Su Rai 2 il film con Candace Cameron Bure

Cronisti d’assalto, la trama del film

Leggiamo la trama di Cronisti d’assalto. Le 24 di Henry Hackett, un cronista che lavora in un quotidiano, la vita di un fenomeno del giornalismo d’assalto e la vita frenetica di una redazione che convive con la New York di fine millennio, le sue contraddizioni, le violenze, le corruzioni e gli sfarzi di una città che non è mai anonima.

In quel contesto Henry Hackett inizia la sua mattinata con la classica redazione riunita, nel difficile ruolo di stimolare la discussione, assieme al suo capo redattore, su quale taglio dare per il successivo giornale, puntando sulla notizia di un incidente grave sulla metropolitana della città o sullo scontro a fuoco da parte di ragazzi di margine di colore che hanno ucciso alcuni bianchi.

Matrix reloaded/ Su Italia 1 il terzo film della saga con Keanu Reeves

Di fronte a queste scelte iniziano i dibattiti, le riflessioni, il dover effettuare scelte, aprire indagini, cercare collaboratori al livello della notizia, il tutto sempre su tempi rapidi come lo è la vita all’interno di una testata giornalistica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA