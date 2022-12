Crossfire – Bloccati nell’incubo/ Anticipazioni 15 dicembre: Jo e i turisti attaccati

Crossfire – Bloccati nell’incubo, cast e anticipazioni prima puntata della miniserie BBC

Al via Crossfire – Bloccati nell’incubo, una miniserie thriller targata BBC, che vedremo in onda in due serate evento: il 15 e il 16 dicembre su Italia 1. La protagonista è l’attrice britannica Keeley Hawes (già vista in Bodyguard) al timone di una storia di drammatica sopravvivenza ambientata in un lussuoso resort delle Isole Canarie. Un thriller ad alta tensione, che porterà il pubblico a chiedersi: cosa avrei fatto in quella situazione? Girata La miniserie è stata girata interamente nella bellissima Tenerife, ed è creata e scritta da Louise Doughty, autrice di best-seller come Fino in fondo, da cui è stata tratta Apple Tree Yard – In un vicolo cieco (disponibile su Apple Tv+). Dietro la produzione c’è nientemeno che Alex Mercer, autore di successi come Inside Man e Doctor Who.

Nel cast di Crossfire – Bloccati nell’incubo: Keeley Hawes nei panni di Jo Cross, consulente per la sicurezza, ex agente di polizia e moglie di Jason; Lee Ingleby interpreta Jason Cross, un assistente sociale e marito di Jo; Daniel Ryan è Ben Cross, fratello di Jason, infermiere e marito di Miriam; Josette Simon è la dottoressa Miriam Alderton, un medico di famiglia e moglie di Ben; Vikash Bhai è Chinar Doshi, un uomo d’affari e marito di Abhi; Anneika Rose è Abhilasa ‘Abhi’ Doshi, moglie di Chinar; Noah Leggott nei panni di Adam Cross, figlio di Jo e Jason; Shalisha James-Davis è Amara, figlia di Jo; Zakiy Jogi è Gatik Doshi, figlio maggiore di Chinar e Abhi; Arjun Subramaniam è Jaypal Doshi, figlio di Chinar e Abhi; Viaan Mayur è Sunil ‘Suni’ Doshi, figlio di Chinar e Abhi.

Anticipazioni Crossfire – Bloccati nell’incubo, prima puntata 15 dicembre

La trama di Crossfire – Bloccati nell’incubo prende il via con Jo, la sua famiglia e i suoi amici che sono in vacanza all’Hotel Barranco Tropical, un resort delle Isole Canarie. Il suo matrimonio è in crisi, e Jo spera che queste giornate di relax, lontane dal trambusto della grande città, possano aiutare lei e Jason a ricostruire il loro rapporto. Ma qualcosa sta per distruggere la sua vacanza da sogno. Mentre prende il sole sul balcone della sua camera d’albergo, Jo e la sua famiglia sentono degli spari in tutto il complesso. Ben presto si rendono conto che loro e tutti i turisti sono sotto attacco.

Infatti, degli uomini armati, in cerca di vendetta, hanno circondato l’edificio e trasformato in un attimo un angolo di paradiso terrestre in un terrificante e straziante inferno, dove uscirne vivi sarà una questione di nervi saldi. Gli ignari vacanzieri e il personale dell’hotel si troveranno costretti a prendere decisioni fondamentali per la loro vita in una frazione di secondo, e affronteranno delle conseguenze a volte drammatiche. Barricati in hotel, Jo, la sua famiglia e i suoi amici saranno messi a dura prova e vedranno i loro legami spezzarsi quando emergeranno importanti segreti…











