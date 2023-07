CSI Vegas 2 anticipazioni puntata 10 luglio/ Gene sospettato di aver ucciso la zia

CSI Vegas 2 anticipazioni puntata 10 luglio 2023: in prima serata su Rai 2

Lunedì 10 luglio, in prima serata, torna in onda “CSI: Vegas”. L’appuntamento è per le 21.20 su Raidue con tre nuovi episodi della seconda stagione della serie tv americana che è un sequel della lunga serie CSI – Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. Gli episodi in onda questa sera sono il 17,18,19 dal titolo rispettivamente “La promessa”, “Dietro la maschera” e “Memorie perse”.

Per la squadra poliziesca di Las Vegas sono in arrivo tre nuovi casi da risolvere che, come accaduto nei precedenti episodi, si intrecciano agli eventi della vita privata di ciascun componente della squadra. Casi che metteranno a dura prova le capacità investigative di tutti gli investigatori.

CSI Vegas 2 anticipazioni 3 luglio 2023: episodi 17, 18 e 19

Nel 17esimo episodio della seconda stagione di CSI Vegas dal titolo “La promessa“, a distanza di quarant’anni dall’omicidio di una bambina uccisa a dieci anni da un colpo di proiettile. La squadra inizia ad indagare per risalire al movente dell’omicidio. Tuttavia, a distanza di 40 anni, appare quasi impossibile farlo, ma Max non si arrende. Nel 18esimo episodio dal titolo “Dietro la maschera”, la squadra indaga sull’attentato che ha subito un casinò in costruzione in cui la vittima è un ricco imprenditore del gioco d’azzardo.

Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Memorie perse” mentre una vecchia conoscenza del CSI torna a lavorare con la squadra, la zia di Gene viene uccisa e lui appare il primo sospettato. Tuttavia, a scagionarlo, potrebbero essere alcuni invitati alla festa il cui alibi vacilla.

Come vedere in diretta streaming CSI Vegas 2

Gli episodi della serie poliziesca “CSI Vegas 2” vengono trasmesse ogni lunedì, in prima serata, da Raidue. Per vedere le avventure della squadra basta, dunque, sintonizzare il televisore sul secondo canale della Rai. Per chi, invece, preferisce la diretta streaming che permette di recuperare anche gli episodi già trasmessi basta sintonizzarsi sul sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

