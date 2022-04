Cuccarini & Todaro contro Celentano & Zerbi, Amici 21 / “Stavolta subiamo il guanto”

Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si raccontano a Verissimo

Nell’attesa per il terzo serale di Amici 21, previsto per la prima serata del 2 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si raccontano a Verissimo come caposquadra della fase finale dello show di Maria De Filippi e non solo. In occasione della loro intervista di coppia, l’insegnante di canto e l’insegnante di ballo anticipano per l’atteso serale di Amici 21 il guanto di sfida ormai consuetudinario, che li vede fronteggiare il team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, insegnante di canto e maestra di ballo nella celebre scuola.

“Siamo in vantaggio, 2-0, per la prova guanto prof, su Celentano-Zerbi, ma ci hanno anticipati sul tempo stavolta… è arrivato il loro guanto prima del nostro. Questa sera subiremo…” – fa sapere anzitempo Lorella Cuccarini, sul terzo serale che l’attende ad Amici 21-.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: come procede la coppia ad Amici

Nell’intervento a Verissimo, inoltre, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro palesano di avere una grande alchimia tra loro, scoperta ad Amici 21, dove concorrono al serale in corso. “Mi trovo bene a gestire il canto, è un percorso interessante- esordisce l’ex insegnante di ballo ed ora maestra di canto, Lorella, per poi proseguire-, perché per i cantanti devi ragionare con la prospettiva diversa, al fianco di Raimondo abbiamo una visione del talent molto simile”.

