Cugini di Campagna: “Andare a Sanremo è da sfig*ati”/ Dopo l’epica gaffe, arriva…

La gaffe dei Cugini di Campagna su Sanremo

Sul palco del Festival di Sanremo 2023, tra i cantanti in gara, ci sono anche i Cugini di Campagna che, sul palco del Teatro Ariston, si esibiranno con il brano “Lettera 22”. La partecipazione dei Cugini di Campagna al Festival ha spiazzato tutti alla luce di alcune dichiarazioni fatte in passato dal gruppo che, oggi, stonerebbero con la decisione di partecipare alla gara. “Andare a Sanremo è da sfigati”, avevano dichiarato in passato.

Alla vigilia della partecipazione al Festival, la giornalista di Gente Maria Elena Barnabi, alla luce delle dichiarazioni passate, ha chiesto il motivo per cui hanno deciso di partecipare alla famosa kermesse musicale. “Negli anni ’70 era una serata che andava in differita il mercoledì sera. Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni…nessuno ci andava. Le cose sono cambiatissime. Oggi chi ci va riceve un dono”, hanno dichiarato.

I cugini di Campagna prima di Sanremo 2023

Sulla scena musicale da anni, pur essendo dei veterani, anche i Cugini di Campagna sentono la tensione di Sanremo 2023. All’inizio del Festival mancano solo tre giorni e tra i cantanti in gara non manca l’adrenalina mista ad un pizzico di paura. “C’è proprio il friccico nel cuore! Durante le prove si sente la tensione, la pressione, la vibrazione. E siccome io soffro di pressione alta, devo stare attento a non emozionarmi troppo. Quand’è così chiedo a Nick di cantarmi qualcosa con la sua voce angelica e mi rilasso”, ha dichiarato Ivano Michetti a Gente.

Il palco del Teatro Ariston, dunque, fa paura anche a chi canta da sempre come i Cugini di campagna, pronti a conquistare non solo il pubblico presente a teatro, ma anche i telespettatori di Raiuno.











