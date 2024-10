Riuscire a dominare la scena musicale per un determinato periodo è difficile, figuriamoci farlo per decenni. Può essere riassunta così la storia artistica dei Cugini di Campagna che, seppur non sempre in vetta alle classifiche, non hanno mai mollato la presa sulla piacevole ossessione di vivere di musica. Oggi la band è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024; occasione propizia per scoprire meglio chi sono i Cugini di Campagna attraverso aneddoti e curiosità.

Nel raccontare chi sono I Cugini di Campagna è necessario partire dalla formazione della band protagonista a Ballando con le stelle 2024. Compongono il gruppo i fratelli Michetti, Ivano e Silvano, accompagnati da Nick Luciani, Tiziano Leonardi, Raffaele Esposito e Alessandro Sabatini. Proprio a proposito della formazione attuale è da annoverare un primo e rilevante aneddoto ovvero l’addio e il ritorno di Nick Luciani.

Nick Luciani è oggi un volto simbolo oltre che perno dei Cugini di Campagna ma forse a qualcuno sarà sfuggito l’addio momentaneo nel 2014. Il cantante scelse la via della carriera da solista dopo, come raccontato negli anni, alcuni dissidi e incomprensioni con il fondatore Ivano Michetti. L’esperienza solitaria non portò i benefici sperati e, dopo la riappacificazione nel 2020, rientrò felicemente nella band che oggi domina la scena a Ballando con le stelle 2024.

Altro evento che ha segnato i Cugini di Campagna pensando al periodo più recente è stata senza dubbio la malattia di Ivano Michetti, fondatore della band. Un ictus che ha messo a repentaglio non solo la sua vita ma anche il prosieguo della carriera con il gruppo. “Sono stato ricoverato tre mesi in coma” – raccontò il cantante a Verissimo, sottolineando poi l’affetto costante dei suoi colleghi – “Venivano sempre a trovarmi; vederli dietro un vetro non era però una cosa bella per me”.

