Cugini di Campagna, Ivano Michetti: racconto choc sulla malattia/ “Ho avuto un ictus”

Ivano Michetti a Verissimo: dal successo di Sanremo 2023 ai gravi problemi di salute per il Covid-19

L’ultima puntata di Verissimo è stata impreziosita dalla presenza de I Cugini di Campagna, reduci da una fortunata esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2023. Lo storico quartetto della musica italiana si è raccontato a Silvia Toffanin, tra retroscena e impressioni sulla kermesse oltre a piccoli aneddoti di carattere personale. Tra questi, si è distinto Ivano Michetti che è tornato a parlare dei difficili momenti alle prese con il Covid-19.

Cugini di Campagna: "Rubammo per comprare strumenti"/ Ivano: "Parlai con la Madonna"

Ivano Michetti, ai microfoni di Verissimo, ha infatti svelato come il Covid-19 abbia avuto ripercussioni di non poco conto sulla sua salute. Il componente de I Cugini di Campagna è stato infatti un mese in coma oltre a ritrovarsi per altre settimane letteralmente paralizzato a letto. “Ricordo che mi sono alzato dal letto alle 4 del mattino per andare in bagno e sono caduto; quando mia moglie mi ha chiesto cosa avessi io ho blaterato qualcosa ma non riuscivo più a parlare“. Inizia così la ricostruzione da parte di Ivano Michetti di quei tragici momenti, preludio a quello che fu un aneurisma che gli costò diversi mesi di ricovero, tra coma e paralisi.

Nick Luciani e Daniel Colangeli, perchè hanno lasciato I Cugini di campagna/ I motivi e quel ritorno...

I Cugini di Campagna a Verissimo: Ivano Michetti racconta il “miracolo”: “Ho sognato la Madonna che…”

“Mia moglie ha chiamato subito il professor Letizia del Policlinico Umberto I e un’ora dopo mi hanno messo il pacemaker ma ero in coma, la faccenda era seria e grave“. Da quel momento, spiega Ivano Michetti, la sua vita è stata realmente in serio pericolo con ripercussioni gravose anche dal punto di vista professionale. “Mentre ero in coma ho sognato la Madonna che mi ha detto: alzati e cammina. Mi ha ricordato la parabola del Figliol Prodigo“.

Perchè I Cugini di campagna si chiamano così?/ L'aneddoto sulla casa discografica

Dopo la paura di non riuscire a superare quei tragici momenti, Ivano Michetti de I Cugini di Campagna racconta come un vero e proprio miracolo l’aver trovato la forza di riaprire gli occhi. Una volta uscito dal coma, l’artista ha subito ripreso le redini della sua vita: “Quando mi sono risvegliato, abbiamo richiamato Nick e da lì è ricominciato tutto“. Il riferimento di Ivano Michetti è dunque al ritorno di Nick Luciani nella band dopo la separazione avvenuta negli anni precedenti per alcune incomprensioni di carattere professionale e artistico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA