Cugino Lady Gaga attacca Malgioglio/ “Fatti un’analisi prima di giudicare”

Cristiano Malgioglio punta il dito contro Lady Gaga e Madonna e il cugino di Lady Gaga, Antonino Germanotta, risponde al paroliere. Negli scorsi giorni, Malgioglio avrebbe accusato Madonna e Lady Gaga di aver fatto poco per l’Italia, terra d’origine di entrambe, in un momento così difficile a causa dell’emergenza coronavirus. “Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di Madonna e Lady Gaga e di molti altri artisti di origine italiana, per quello che sta causando il Coronavirus. Complimenti. Sensibilità zero“, ha cinguettato Malgioglio. Il paroliere, poi, in un’intervista a Nuovo Magazine ha aggiunto: “Sono di origini italiane e dovrebbero vergognarsi di non aver inviato subito messaggi di solidarietà all’Italia”. A rispondere a Malgioglio è stato così Antonino Germanotta che ha rilasciato dichiarazioni esclusive al portale Bitchyf replicando all’accusa del paroliere.

IL CUGINO DI LADY GAGA CONTRO MALGIOGLIO: “HA RACCOLTO 100 MILIONI DATI IN BENEFICIENZA”

Antonino Germanotta non ci sta e replica duramente all’accusa di Cristiano Malgioglio alla cugina Lady Gaga. “Credo che Cristiano abbia esagerato giudicando male Lady Gaga perchè ha speso tantissime energie per roganizzare uno dei più grandi concerti della storia contemporanea, attirando artisti di fama mondiale tra cui cantanti italiani come Andrea Bocelli e Zucchero”, spiega Antonino Germanotta a Bitchy. Il cugino di Lady Gaga, poi, aggiunge che la popstar ha già raccolto 100 milioni che si uniranno ai soldi che saranno raccolti durante i concerti e che tutti i fondi saranno devoluti in beneficienza all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Antonino Germanotta, infine, lancia una frecciatina a Malgioglio: “dovrebbe fare prima un’analisi e aspettare prima di giudicare un’artista come Gaga”, conclude.



