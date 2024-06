Cuore Immacolato di Maria, Cos’è/ Significato e perché in questo 2024 si celebra sabato 8 giugno?

Oggi, sabato 8 giugno 2024, la Chiesa celebra il Cuore Immacolato di Maria. Si tratta di una festività mobile, la cui collocazione è posta il giorno dopo quella dedicata al Sacro Cuore di Gesù, a sua volta festa mobile e fissata due settimane dopo la Pentecoste, sempre di venerdì. Nel 2024, quest’ultima cade il 7 giugno ed ecco perché, quest’anno, il Cuore Immacolato di Maria viene onorato il giorno 8.

Sacro Cuore di Gesù, cos'è/ Il significato, perché in questo 2024 si festeggia venerdì 7 giugno?

La storia del Cuore Immacolato di Maria: cos’è e il significato della festa.

La memoria liturgica del Cuore Immacolato di Maria è stata acquisita in maniera ufficiale dalla Chiesa Cattolica nel 1944, per volere di Papa Pio XII. Questa celebrazione venne istituita a seguito della consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria che lo stesso pontefice aveva compiuto il 31 ottobre del 1942, dietro specifica richiesta di suor Lucia di Fatima e di Alexandrina Maria Da Costa, mistica portoghese vissuta nella prima parte del Novecento.

San Claudio/ Oggi, 6 giugno 2024 uno dei santi più amati in Francia

Le origini di questa liturgia sono antiche e fanno riferimento già alla devozione che l’evangelista Luca aveva nei confronti del Cuore di Maria. I primi documenti storici che fanno riferimento alla festività riguardano la città di Napoli nell’anno 1640: la confraternita del Cuore Immacolato di Maria venne fondata da San Giovanni Eudes che si occupò proprio della diffusione di questa devozione.

Nella piccola cittadina di Fatima, dove agli inizi del Novecento apparve la Madonna ai tre pastorelli, ci sono state delle rivelazioni poi messe a conoscenza del mondo da Lucia. L’origine della festa e soprattutto della cosiddetta devozione dei primi cinque sabati del mese è dovuta alle parole riportate da Lucia, secondo la quale Maria promise che tutte le persone che per cinque mesi, al primo sabato del mese, si fossero confessate ricevendo l’Eucarestia e recitando il rosario, sarebbero state assistite nella morte.

San Francesco Caracciolo/ Santo del giorno, oggi 4 giugno 2024, si celebra il Santo Protettore dei cuochi

Sono numerose nel mondo le congregazioni cattoliche che si rifanno al culto del Cuore Immacolato di Maria e vi sono anche delle nazioni intere consacrate ad esso, come Francia, Polonia e Giappone.

I Santi del giorno

Per quest’anno, in questa giornata, si celebra il Cuore Immacolato di Maria, ma tutti gli anni, la Chiesa ricorda anche molti Santi e Beati:

San Massimino, vescovo della città di Aix, San Gilardo, San Fortunato, San Glodolfo, la Beata Maria del Divin Cuore, il Beato Nicola da Gesturi, San Guglielmo,vescovo della città di York in Gran Bretagna, e San Giacomo Berthieu.











© RIPRODUZIONE RISERVATA