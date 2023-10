Cuori 2 anticipazioni puntata 15 ottobre/ Delia scoprirà una verità sconcertante e…

Cuori 2, anticipazioni terzo e quarto episodio della seconda puntata

Questa sera, domenica 15 ottobre, in prima serata su RaiUno, torna l’amata fiction Cuori 2 con ben due episodi: 5 e 6. La serie è ambientata nella Torino degli anni’60, e racconta le vicende e gli intrighi dell’Ospedale Le Molinette. Tra interventi al cuore, e problemi sentimentali la serie vanta un notevole cast:

Cuori 2, anticipazione quinto episodio: “Quattro centimetri d’invidia”

Nel quinto episodio della serie, intitolato Quattro centimetri d’invidia Elvira comincia a comprendere come sia infelice con Mosca, il suo matrimonio sta per finire ma, nonostante questo, proverà in tutti i modi a porvi rimedio ravvivando la sua relazione.

Preoccupata che suo marito subisca il fascino di Agata, Elvira cercherà un modo per tenerlo lontano da lei. Intanto, Delia, Alberto e Cesare, e l’ispettore Giraudo continuano ad indagare sul presunto caso di omicidio all’interno dell’ospedale.

Cuori 2, anticipazione sesto episodio: “L’oro della verità”

Nel sesto episodio della serie, intitolato L’ora della verità Delia si lega sempre di più alla piccola Anna della quale si prende cura incessantemente. Il bellissimo rapporto che instaura con la bambina riuscirà a farla ritrovare la complicità con Cesare.

Proprio la vicinanza alla piccola Anna, però, farà scoprire a Delia un segreto che non poteva immaginare e che la metterà in difficoltà. Di cosa si tratta? Non rimane che attendere la puntata di questa sera per scoprirlo.











