Cuori 2 ci sarà?/ Anticipazioni: silenzio Rai, ipotesi su trama, cast e location

Cuori 2, ci sarà la seconda stagione della fiction di Rai1?

La prima stagione della fiction Cuori si conclude ufficialmente nella prima serata di oggi, domenica 28 novembre. Per ben otto puntate la serie con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni rispettivamente di Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello, ha finora appassionato i numerosi spettatori che non possono fare altro che domandarsi se ci sarà una seconda stagione. Cosa si sa ad oggi di Cuori 2? Il medical drama di Rai1 ambientato negli Anni Settanta e che si basa sul racconto di medici ed infermieri delle Molinette di Torino farà presto ritorno e dovremo salutare definitivamente i protagonisti?

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dall’informato portale TvBlog.it, pare proprio che né la Rai né dalla produzione siano giunte notizie positive in merito alla presenza di Cuori 2. Tuttavia, a darci una speranza in più ci ha pensato Gianandrea Pecorelli, produttore di Aurora Tv Banijay, il quale in conferenza stampa ha fatto sapere che la serie potrebbe potenzialmente andare avanti per diverse stagioni, ma tutto dipenderà dal gradimento da parte del pubblico.

La prima stagione di Cuori premiata negli ascolti

Gli ascolti tv hanno ad oggi premiato la fiction di Rai1 e questo potrebbe rappresentare una bella notizia per coloro che sperano di poter vedere presto Cuori 2. Probabilmente, se la seconda stagione dovesse vedere la luce, andrebbe in onda a breve distanza rispetto alla prima. Dal momento che il set sarebbe già costruito, basterebbe solo avere pronte le sceneggiature ed il cast disponibile per poter fare il via ai nuovi ciak.

A tal proposito, il regista Riccardo Donna si sarebbe già reso disponibile ad una seconda stagione tanto che in conferenza stampa aveva commentato, come riferisce il portale BlastingNews: “I nostri autori sono pronti per scrivere le nuove stagioni anzi lo stanno già facendo”. Da parte della Rai, tuttavia, vige il massimo riserbo ed un silenzio invece piuttosto preoccupante. La decisione finale, infatti, dipenderà proprio dall’Azienda ma le aspettative sembrano essere molto positive alla luce dei circa quattro milioni di spettatori a settimana con picchi del 21% di share.

Le ipotesi su trama, cast e location

Sulla trama di Cuori 2 è del tutto impossibile potersi esprimere. Nella prima stagione abbiamo visto il dottore Cesare e la sua equipe alle prese con una sfida: essere i primi ad eseguire al mondo un trapianto di cuore. Cosa potremo vedere nella eventuale seconda stagione? Non è da escludere una nuova sfida medica o con il tentativo di eseguire in Italia il primo trapianto di cuore (sebbene questo sia avvenuto a Padova nel 1985). Intrecci professionali e sentimentali, tuttavia, potrebbero contribuire a coinvolgere sempre di più i telespettatori.

In merito al possibile cast, c’è silenzio anche su questo piano ma potrebbero essere confermati gli stessi attori anche in vista di Cuori 2. La location potrebbe essere ancora una volta Torino, mentre non si esclude del tutto che, semmai la Rai dovesse dare il via libera, potremmo assistere ad una fiction di venti episodi totali (contro i sedici della prima stagione) per un totale di dieci prime serate.

