Cuori 2 anticipazioni puntata 8 ottobre/ Alberto è preoccupato per le sorti di Luisa, in pericolo di vita…

Cuori 2, anticipazioni terzo e quarto episodio della seconda puntata

Questa sera, domenica 8 ottobre, in prima serata su RaiUno, torna l’amata fiction Cuori 2 con ben due episodi: 3 e 4. La serie è ambientata nella Torino degli anni’60, e racconta le vicende e gli intrighi dell’Ospedale Le Molinette. Tra interventi al cuore, e problemi sentimentali la serie vanta un notevole cast:

Pilar Fogliati è Delia Brunello

è Delia Brunello Matteo Martari è Alberto Ferraris

è Alberto Ferraris Daniele Pecci è Cesare Corvara

è Cesare Corvara Andrea Gherpelli è Enrico Mosca, il nuovo primario

è Enrico Mosca, il nuovo primario Bianca Panconi è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico

è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico Marco Bonini è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta

è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta Paolo Conticini è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio

è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio Neva Leoni è Serenella

è Serenella Carola Stagnaro è Suor Fiorenza, capo sala

è Suor Fiorenza, capo sala Romina Colbasso è Karen, hostess svedese

è Karen, hostess svedese Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris

è Luisa Ferraris Alessandro Tersigni è Marcello Giraudo il nuovo ispettore.

Cuori 2, anticipazione terzo episodio: “Non si può chiudere del tutto”

Nel terzo episodio della serie, intitolato Non si può chiudere del tutto, il piano messo pazientemente in atto da Mosca sta per dare i suoi frutti. Agata ha deciso di tornare a lavorare presso Molinette, mentre la struttura sta per ospitare l’uomo più ricco e influente di Torino per un’operazione che potrebbe cambiare le sorti dell’ospedale.

Purtroppo, però, Corvara sta cercando di sabotare tutto indagando sul reparto contabilità, per scovare possibili irregolarità e mettere in cattiva luce il primario. Delia, invece, si tiene impegnata investendo tutte le sue energie nel proteggere la piccola Anna che viene portata in orfanotrofio. Luisa non sta per nulla bene, e per salvarla Alberto sta facendo di tutto…

Cuori 2, anticipazione quarto episodio: “La fortuna non esiste”

Il quarto episodio della serie, intitolato La fortuna non esiste, si incentra sulle enormi preoccupazioni di Alberto per le sorti di Luisa. Chiedendo l’aiuto e il consulto dell’ingegnere Tosi, il medico porterà avanti le ricerche sul pacemaker. In ospedale, però, Fausto non riesce più a nascondere ciò che prova per Virginia.

Anche Serenella comincia a nutrire un certo interesse per Andrea, di cui ammira la dolcezza e la galanteria con i pazienti. I medici del Molinette, però, saranno impegnati con un nuovo e delicatissimo caso che li metterà alla prova. Delia e Daniele avranno uno scontro d’opinioni su come produrre una diagnosi. Riusciranno a trovare un compromesso?











