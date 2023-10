Cuori 2023 anticipazioni puntata 22 ottobre/ Alberto metterà in pericolo la vita di un paziente…

Cuori 2, anticipazioni episodi 7 e 8 della quarta puntata

Questa sera, domenica 15 ottobre, in prima serata su RaiUno, torna l’amata fiction Cuori 2 con ben due episodi: 7 e 8. La serie è ambientata nella Torino degli anni’60, e racconta le vicende e gli intrighi dell’Ospedale Le Molinette. Tra interventi al cuore, e problemi sentimentali la serie vanta un notevole cast:

Pilar Fogliati è Delia Brunello

è Delia Brunello Matteo Martari è Alberto Ferraris

è Alberto Ferraris Daniele Pecci è Cesare Corvara

è Cesare Corvara Andrea Gherpelli è Enrico Mosca, il nuovo primario

è Enrico Mosca, il nuovo primario Bianca Panconi è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico

è Virginia Corvara, la figlia di Cesare, diventata medico Marco Bonini è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta

è Ferruccio Bonomo, l’anestesista donnaiolo dalla battuta pronta Paolo Conticini è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio

è Andrea Foschini, radiologo e cugino di Ferruccio Neva Leoni è Serenella

è Serenella Carola Stagnaro è Suor Fiorenza, capo sala

è Suor Fiorenza, capo sala Romina Colbasso è Karen, hostess svedese

è Karen, hostess svedese Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris

è Luisa Ferraris Alessandro Tersigni è Marcello Giraudo il nuovo ispettore.

Cuori 2, anticipazione settimo episodio: “Un lampo nel cuore”

Nel settimo episodio della serie, intitolato Un lampo nel cuore, lo stato di salute di Elvira peggiorerà sempre di più, i medici de Le Molinette non potranno fare nulla per salvarla. Nel frattempo, il Primario Enrico Mosca sarà alle prese con problemi sentimentali: il medico è infatti preoccupato per sua moglie, e si sente responsabile per non aver capito i suoi disagi.

Delia, intanto, è sopraffatta dal dolore per quanto scoperto della madre, in più non riesce proprio a levarsi dalla testa quanto accaduto con Alberto. Quest’ultimo, invece, manterrà la parola data e sarà molto vicino a Karen e Carlo. Nel frattempo Marcello continuerà ad indagare sulla morte di Elvira.

Cuori 2, anticipazione ottavo episodio: “Errare umanum est”

Nel ottavo episodio della serie, intitolato Errare umanum est, Luisa è peggiorata tanto doversi operare d’urgenza. L’intervento, però, è andato a buon fine ed è dichiarata fuori pericoloso. Alberto, nonostante il quadro clinico positivo, diviene sempre più preoccupato.

A causa di queste ansie, commetterà un grave errore. Disattento e sovrappensiero Alberto potrebbe mettere seriamente a rischio la vita di un paziente. Nel frattempo, continua l’incessante e sempre più stretta ricerca di indizi da parte di Marcello che vuole scoprire cosa sia realmente accaduto a Elvira.











