Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio/ Trama e cast del film di oggi 26 aprile su Rai 2

Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio, film di Rai 2 diretto da David Mackay

Durante la prima serata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, andrà in onda per la primissima volta su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 la serie di film dal titolo “Cuori e delitti” con ‘Fidanzamento con omicidio’ (titolo originale: MatchMaker Mysteries: A Killer Engagement) come primo appuntamento. Si tratta di un film di genere mistero/crime/romance/giallo statunitense uscito nel 2019, scritto e diretto dal regista e sceneggiatore David Mackay.

Tra i protagonisti presenti nel cast principale di Fidanzamento con omicidio (A Killer Engagement), terzo film della serie di film-tv Cuori e Delitti (MatchMaker Mysteries) figurano, tra gli altri, gli attori Danica McKellar, famosa per la partecipazione al programma televisivo Blue Jeans, Victor Webster, protagonista della serie di film epici Il Re Scorpione, e Bruce Boxleinter, celebre per la serie di film Tron, ma troviamo anche Cory Lee, Randy Thomas e Tanya Clarke.

Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio, la trama

Ecco qui la trama del film-tv Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio (MatchMaker Mysteries: A Killer Engagement), che andrà in onda nella prima serata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, a partire dalle ore 21,20 su Rai 2. La protagonista di questa pellicola di genere crime/romance è Angie Dove, la presentatrice del proprio reality show incentrato sul match-making, in cui, grazie al suo umorismo e alla sua caratteristica empatia, cerca di aiutare i single a trovare la propria anima gemella.

Quando il suo amico Aaron Scheller viene accusato dell’omicidio di sua moglie Emma, avvenuto proprio la sera della loro festa di fidanzamento, la presentatrice Angie Dove, che è dopotutto figlia di un detective in pensione, ne rimane sconvolta: i due, infatti, si erano conosciuti proprio grazie al suo programma. La donna decide quindi di stilare una lista di sospettati e svolgere personalmente delle indagini, nonostante i numerosi scontri con il detective ufficiale assegnato al caso, Kyle Cooper.

