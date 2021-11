Cuori, fiction/ Anticipazioni 16 novembre: è guerra tra Cesare e Mosca

Cuori, fiction Rai 1: anticipazioni sesta puntata 16 novembre

Questa sera, martedì 16 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il sesto appuntamento con la fiction “Cuori”, diretta da Riccardo Donna e interpretata da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Dopo l’appuntamento di domenica 14 novembre, la serie torna in prima serata con una puntata infrasettimanale: la quinta puntata di “Cuori” è stata vista da 3.893.000 telespettatori con il 17,9% di share, facendo il record di ascolti della serata subito dopo “Che Tempo che Fa”, su Rai 3, con ospite Lady Gaga. La fiction ambientata a Torino negli anni Sessanta racconta le vicende di tre geniali e ambizioni medici dell’ospedale Molinette tra lotte di potere, triangoli amorosi e progressi della cardiochirurgia moderna. I due episodi in onda questa sera si intitolano “Miracoli” e “La scelta di Mosca”.

Cuori, la fiction: trama degli episodi “Miracoli” e “La scelta di Mosca”

Nel primo episodio della sesta puntata di “Cuori” dal titolo “Miracoli” Cesare (Daniele Pecci) rientra a sorpresa dagli Stati Uniti. Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) fanno fatica a nascondere quello che è successo fra loro: mentre Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, Delia è indecisa. Mosca (Andrea GherpellI) si trova a fare i conti con il suo operato durante l’assenza del primario. Cesare ha portato dall’America una valvola artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa una volta per tutte.

Nel secondo episodio “La scelta di Mosca” arriva in ospedale una nuova paziente, Margherita Bottai. Dopo una discussione con il marito, la donna ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia decide di mettere in pratica una tecnica che ha visto a Houston: la sua decisione audente la tensione in reparto, dovuta principalmente alla guerra tra Corvara e Mosca. Umiliato da Cesare, il capo-chirurgo si sente tradito anche da Agata: il medico decider di dare ascolto alla parte più ambiziosa e oscura del suo cuore…

