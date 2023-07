Cuori ribelli, Rete 4/ La coppia Cruise-Kidman migranti irlandesi, in onda oggi, sabato 1 luglio 2023

Cuori Ribelli, film diretto da Ron Howard

Tra il sentimentale, l’avventura, il drammatico e il western, la pellicola Cuori Ribelli, del 1992, va in onda sabato 1 luglio, alle 15,40 su Rete 4. Il film è diretto dal Premio Oscar Ron Howard, il Richie Cunningham di Happy Days che si è poi lanciato in una sfolgorante carriera come regista e le musiche sono affidate a John Williams, uno dei più grandi compositori statunitensi, vincitore di 5 premi Oscar per la migliore colonna sonora.

Davide Tabarelli: “Crisi energetica c'è ancora”/ “Dal 2024 addio al mercato tutelato”

Gli interpreti principali del film Cuori Ribelli sono Tom Cruise e Nicole Kidman, quando ancora erano una delle coppie più famose di Hollywood. Completano il cast Colm Meany (noto per aver interpretato il personaggio di Miles O’Brien nel franchise di Star Trek, nelle serie The Next Generation e Deep Space Nine), Robert Prosky (attore leggendario dalla carriera trentennale che ha preso parte a film come Miracolo sulla 34ª Strada e Dead Man Walking), Thomas Gibson (conosciuto soprattutto per il ruolo di Greg Montgomery nella sit-com Dharma & Greg, dal 1997 al 2002 e di Aaron Hotchner nella serie televisiva Criminal Minds, dal 2005 al 2016), Cyril Cusack (che ha recitato in più di 90 film, anche con il nostro Zeffirelli, in Gesù di Nazareth e con Truffaut, in Fahrenheit 451) e Barbara Babcock (Cavalli di razza, Space Cowboys).

Ilaria Tentoni, da Uomini e Donne a Temptation Island 2023/ Tentatrice di Manu, il fidanzato di Isabella...

La trama del film Cuori Ribelli, storia d’amore con, sullo sfondo, le migrazioni irlandesi negli USA

La narrazione di Cuori ribelli si incentra sulla vita di due giovani irlandesi, Joseph (Tom Cruise) e Shannon (Nicole Kidman) ed è ambientata alla fine dell’800. La famiglia di Joseph è in grave difficoltà e non riesce più a pagare l’affitto della propria casa e, a complicare ulteriormente le cose, il proprietario che decide di bruciare l’abitazione. L’intrepido Joseph, reagisce brutalmente all’accaduto e decide di vendicarsi, ma cambia idea quando conosce la figlia del proprietario: la bella e temeraria Shannon.

Uomini e donne, Gemma Galgani: "In amore bisogna muoversi con cautela..."/ La bordata a Isabella Ricci

La giovane è da sempre in disaccordo con la famiglia e desidera solo espatriare in America alla ricerca di fortuna e così i due ragazzi decidono di fuggire insieme. Dopo il lungo e faticoso viaggio in nave, i due raggiungono la meta e si ritrovano subito ad affrontare le prime difficoltà, come quella relativa al nuovo ambiente. In loro aiuto arriva Kelly (Colm Meany), un operaio leader della comunità degli irlandesi in America, e fortunatamente trova loro un alloggio.

Per non creare motivi di disappunto con il resto della comunità, i due giovani fingono di essere fratelli anche se fra loro è nata una grande passione reciproca. Purtroppo, nonostante la collaborazione e la solidarietà da parte degli altri compatrioti, la loro vita si rivela ricca di ostacoli e di tante avventure da affrontare… Riusciranno a superare le difficoltà e a vivere il loro amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA