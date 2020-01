Curtoni, Bassino e Brignone: tripletta azzurra a Bansko!/ Sci, è record per l’Italia!

La discesa di Bansko parla italiano: vince Elena Curtoni, subito dietro troviamo Marta Bassino e Federica Brignone. Un podio tutto azzurro, dunque, con la sciatrice di Morbegno che ha raccolto la sua prima vittoria in carriera in una discesa libera in Coppa del Mondo: staccate le due compagne di squadra rispettivamente di 10 e di 14 centesimi. Una grande prova di forza per la 28enne, che ha lottato duramente per tornare al meglio dopo il grave infortunio patito nel 2017: la Curtoni infatti ha dovuto fare i conti con una rottura del legamento crociato del ginocchio destro, infortunio giunto dopo aver affrontato una frattura del malleolo. Ricordiamo che l’ultima tripletta azzurra risale a due anni fa, a Bad Kleinkirchheim, con il trio composto da Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini.

DISCESA BANSKO, TRIPLETTA CURTONI-BASSINO-BRIGNONE!

Un podio tutto azzurro che rappresenta un record: come spiega Rai Sport, per l’Italia femminile è il primo storico tris in discesa, non era mai accaduto nella storia della Coppa del Mondo che tre atlete italiane occupassero i tre gli scalini del podio nella specialità. Grande gioia sui social network per il successo della Curtoni, che ha raccolto importanti medaglie ai mondiali Juniores, dall’oro in super al bronzo in combinata. Niente da fare per Mikaela Shiffrin, che ha chiuso a 35 centesimi di distanza dalla vincitrice, mentre Petra Vlhova non è andata oltre l’undicesimo posto. Per quanto riguarda le altre azzurre, Laura Pirovano si è classificata al 14° posto, mentre Francesca Marsaglia al 18° posto. Infine, Nicol Delago fuori dalla zona punti e Nadia Delago uscita.





