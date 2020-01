Diretta discesa Bansko/ Streaming video Rai: si fa il bis in Bulgaria (CdM sci)

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 oggi è ancora in diretta con la discesa di Bansko, replica della gara già disputata ieri nella stessa specialità. Dunque Bulgaria protagonista con questa località che ormai gli appassionati del Circo Bianco conoscono piuttosto bene: mai però si era gareggiato così tanto a Bansko, pur tenendo conto del fatto che le due discese consecutive si devono al fatto che quella di ieri recuperava la gara non disputata a dicembre in Val d’Isere. Oggi invece eccoci alla discesa che già dal calendario originale era in programma a Bansko, in questo modo sede di un lungo weekend tutto dedicato alle discipline veloci (domani si chiude con un super-G), nelle quali fino a questo momento si era gareggiato davvero poco. Ovviamente possiamo mettere in primo piano tra le favorite chi è già andata forte ieri, ma siamo tutti curiosi di scoprire se e cosa potrà cambiare nella discesa di Bansko rispetto a quanto abbiamo visto ieri sulla stessa pista. Detto che mancherà Sofia Goggia a causa del lieve infortunio subito nella caduta di ieri, andiamo a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Bansko in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI BANSKO

La diretta della discesa di Bansko avrà inizio oggi alle ore 10.15 italiane, quando nella località della Bulgaria saranno già le 11.15, considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Paese balcanico e pure lo spostamento di mezz’ora rispetto alla gara di ieri. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Bulgaria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BANSKO: VELOCISTE SOTTO I RIFLETTORI

Dunque, attendendo la diretta della discesa di Bansko, possiamo spendere alcune parole per un calendario davvero particolare in questa stagione della Coppa del Mondo di sci in campo femminile. Per le prime gare veloci abbiamo dovuto aspettare dicembre, quando ha avuto luogo il lungo weekend di Lake Louise, con due discese e un super-G. Poi abbiamo avuto a St. Moritz il super-G vinto da Sofia Goggia davanti a Federica Brignone, curiosamente unito a un parallelo. Ci sarebbe poi dovuta essere la discesa di Val d’Isere, annullata però al pari della combinata che doveva completare il weekend pre-natalizio francese. In seguito sono iniziate settimane quasi tutte dedicate alle gare tecniche, con l’eccezione della discesa di Altenmarkt che ci aveva regalato il secondo posto di Nicol Delago alle spalle della vincitrice Corinne Suter. In totale, appena tre discese e un super-G: la quarta è arrivata ieri, con il recupero di Val d’Isere che ha aperto il weekend di Bansko che invece sarà il primo di tre eventi consecutivi tutti dedicati alla velocità, dal momento che pure a Sochi e Garmisch saranno in calendario una discesa e un super-G.



