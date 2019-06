CYBERPUNK 2077/ Trailer e data d’uscita: presto anche su PlayStation 5?

E’ Cyberpunk 2077 mania dopo la diffusione del trailer che ha visto protagonista il netrunner V all’interno di uno scenario sci-fi che fa da contesto ad un gioco di ruolo firmato dagli stessi autori della sontuosa trilogia di The Witcher. Dopo un’attesa che durava dal 2012, il trailer ha dato agli appassionati del gioco soprattutto una data da cerchiare di rosso sul calendario: 16 aprile 2020, questo il giorno in cui si potrà iniziare a giocare. Ma su quali piattaforme? Come ricordato da Mondo Fox, Cyberpunk 2077 è in via di sviluppo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Le insistenti voci di corridoio che vogliono il titolo in procinto di migrarecome progetto cross-gen anche sulle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett non sono per il momento sinonimo di ufficialità, né è dato sapere se la casa polacca supporterà Google Stadia, la piattaforma per il gaming in streaming disponibile a partire dal prossimo novembre. (agg. di Dario D’Angelo)

CYBERPUNK 2077, L’UNBOXING

CD Projekt Red ha pubblicato il video ufficiale con l’Unboxing della Collector’s Edition del tanto atteso Cyberpunk 2077. Nella clip proposta vengono presentati tutti i gadget e gli extra di questa fastosa edizione. Proprio per questo motivo, lo sviluppatore polacco ha invitato gli utenti PC a comperare il gioco direttamente online su GOG.com, dove è presente il suo negozio proprietario, così da incoraggiare e sostenere il progetto permettendogli di conquistare l’intera somma predisposta. L’edizione digitale di Cyberpunk 2077 su GOG offre infatti vari bonus, non presenti negli altri negozi fisici: un booklet digitale esclusivo, dei wallpaper da utilizzare su Personal Computer e dispositivi mobili, degli avatar, un poster stampabile e il 30% di sconto nel negozio di merchandise di CD Projekt Red, per altri acquisti.

Cyberpunk 2077, data d’uscita e video unboxing

Cyberpunk 2077 ha anche una sua data d’uscita ufficiale: il 16 aprile 2020. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza E3 di Microsoft, dove era presente anche l’attore Keanu Reeves che farà parte del cast del celebre gioco. Presenti anche due versioni: Standard e Collector’s. La Standard Edition, in aggiunta al gioco base, comprende anche una serie di contenuti fisici, ossia la mappa di Night City, il riassunto sulla storia e sull’ambientazione del mondo di gioco, una sequenza di cartoline e degli adesivi. La Collector’s Edition invece, presenza vari oggetti da collezione di altissima qualità, tra cui una statua di 25 centimetri raffigurante V, il protagonista del gioco. Spazio poi per: una steelbook da collezione, un artbook con copertina rigida, un set di spille di metallo, un portachiavi di metallo della squadra V-Tech, delle toppe appuntate e una copia della guida turistica di Night City chiuso in una busta per le prove dell’NCPD. Per gli amanti del genere, veri oggetti imperdibili.





