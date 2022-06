CYRANO/ Joe Wright rivisita con sagacia una storia senza tempo

Adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Erica Schmidt, a sua volta tratto dalla celebre commedia Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, Cyrano di Joe Wright rientra in quella categoria di opere cinematografiche da non perdere per qualità e, soprattutto, spiccata originalità. Presentata in concorso nella selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2021, la pellicola è disponibile in home video con Eagle Pictures.

SINOSSI – Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)…

Joe Wright riesce ad aggiungere un tocco di modernità al triangolo amoroso più celebre della storia letteraria. Il regista britannico ha valorizzato un cast di altissima qualità, con Peter Dinklage al suo meglio. La fotografia valorizza in maniera eccezionale i palazzi barocchi di Noto, in Sicilia, dove il film è stato interamente girato. Tra parti cantate e parti parlate, tutto si amalgama e avvolge lo spettatore, complice una dimensione visuale di grandissima fattura.

Cyrano di Joe Wright è disponibile in home video con Eagle Pictures

