Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 13 marzo/ Ospiti Enrico Brignano e…

“Da noi a ruota libera”, anticipazioni puntata 13 marzo 2022

Francesca Fialdini terrà compagnia ai telespettatori di Raiuno con il talk pomeridiano “Da noi a ruota libera”. Francesca Fialdini ospiterà il cantante Michele Zarrillo che ripercorrerà la sua carriera esibendosi nei suoi brani più famosi. Poi spazio ad Enrico Brignano, impegnato a Teatro con lo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei”. Proprio nelle scorse ore, sono uscite le pubblicazioni al Comune di Roma che hanno ufficializzato il matrimonio, ormai alle porte, tra Enrico Brignano e Flora Canto.

In “Da noi a ruota liberà” si parlerà della nuova serie “Studio Battaglia” in partenza da martedì 15 marzo. Ad intervenire in studio sarà Lunetta Savino. In un’intervista a SuperGuida TV, parlando del suo ruolo, Lunetta ha dichiarato: “Il cinismo non mi appartiene, ma mi diverte farlo proprio perché lontano da me. Marina Battaglia non è poi sempre scorretta, quando sente che il terreno le sfugge da sotto i piedi ricorre a dei trucchetti come fanno degli avvocati smaliziati ma non è sempre così sennò sembra che sia una mezza delinquente. È stato interessante per me, ho imparato molto da questa donna e come ci si può muovere in quel mondo”. Lunetta Savino interpreta Marina Battaglia, una donna senza scrupoli che ha dovuto farsi carico della famiglia crescendo le figlie da sola. Lunetta ripercorrerà anche la sua favolosa carriera, tra teatro, cinema e tv.

“Da noi a ruota libera”: tra gli ospiti Alice Arcuri, Sara Lazzaro e…

Nella puntata di oggi di “Da noi a ruota libera” ornano in studio per una divertente intervista multipla le 3 protagonisti di DOC – Nelle Tue Mani che si concluderà tra pochi giorni: Alice Arcuri (Tedeschi), Sara Lazzaro (Agnese) e Beatrice Grannò. In queste ore, la conduttrice Francesca Fialdini ha mostrato tutto il suo disappunto per un’immagine di guerra circolata sul web. Nella foto, una bambina appare ritratta con un fucile in mano: “Provo solo orrore per immagini così. Il padre di questa bimba di 9 anni dice di averle messo in mano il suo fucile solo per farle la foto, ma questa foto è stata scattata comunque su un fronte di guerra e naturalmente è stata fatta per farla girare sul web”.

La conduttrice ha espresso il suo disappunto condannando la strumentalizzazione che dell’immagine è stata fatta: “La strumentalizzazione dei bambini per i nostri fini non ha MAI una giustificazione! Il fucile usato può anche essere scarico, ma questa immagine invece è un colpo di pallottola dritto nel petto. Qui siamo di fronte a una piccola che guarda il suo mondo crollare! Usarla come strumento… è deprecabile”. Poi ha concluso sui social: “Nessun punto di vista su questa storia ci assolve dall’uso dei #bambini, tanto più in un contesto di conflitto, armato di pallottole bombe e #propaganda”.



