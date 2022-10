Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022/ Ospite Antonino e…

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: ospiti Massimiliano Gallo e…

Nuovo appuntamento oggi con una nuova puntata di Da noi a ruota libera. Francesca Fialdini ospiterà nel suo studio numerosi ospiti a partire da Antonino, ex vincitore di Amici e concorrente del programma Tale e quale show. Antonino ha vinto le prime due puntate imitando Marco Masini e Tom Walker. Nel programma di Raiuno, Antonino concederà una lunga intervista sbilanciandosi sulla sua carriera e sui suoi sogni futuri. Spazio poi a Massimiliano Gallo che parlerà della nuova serie Vincenzo Malinconico di cui è protagonista. L’attore nel talk della Fialdini svelerà delle anticipazioni sulla nuova serie oltre a raccontare aneddoti e retroscena sulla sua carriera, non mancheranno anche sorprese.

Tra gli ospiti ci sarà anche Fausto Leali che farà una sorpresa ad Antonino che nella scorsa puntata di Tale e quale show si è cimentato nell’imitazione del popolare cantante. Interverrà anche il duo comico di Ale e Franz, Alessandro Besentini e Francesco Villa, lanciati da Zelig e poi approdati alla guida di programmi comici, show e film per il cinema e la tv. Infine, ci sarà Lino Guanciale che parlerà della serie Sopravvissuti. Il popolare attore abruzzese ripercorrerà anche la sua carriera e la sua vita privata.

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 16 ottobre 2022: Lino Guanciale e il successo della serie Sopravvissuti

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Intanto nella scorsa puntata di Da noi a ruota libera c’è stata una polemica lanciata da Iva Zanicchi nei confronti di Francesca Fialdini. Dopo l’insulto sessista a Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi si è chiarita al telefono con la Lucarelli ma l’atteggiamento della Fialdini l’ha indispettita: “Ieri ho sofferto molto, è stata una brutta giornata. Sai che io dico tutto e non dovrei. Mia figlia mi dovrebbe rinchiudere in un convento, mi ha già minacciata. Ieri sono andata perché era un impegno preso da un mese. E con sorpresa, ma ci sta, non me l’hanno detto, c’era Selvaggia Lucarelli al telefono. Va benissimo, per cui lei ha esternato le sue ragioni. Va benissimo, io le ho fatto le mie scuse ancora, ma quando lei sembrava quasi rasserenata, carina, allora la conduttrice, lo dico perché tanto non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti”.













