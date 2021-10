DA NOI A RUOTA LIBERA/ Ospiti 17 ottobre: Marisa Laurito, Daniele Pecci e tanti altri

Torna un nuovo appuntamento in compagnia di “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto dalla bravissima Francesca Fialdini sulle frequenze di Rai 1. Andiamo quindi a scoprire chi saranno gli ospiti della puntata che andrà in onda domani, domenica 17 ottobre 2021. L’appuntamento è come sempre alle 17:20. Si comincia subito con Marisa Laurito, amata attrice e cantante partenopea. È poi la volta di Daniele Pecci, protagonista della nuova fiction televisiva che da a partire da domani, domenica 17 ottobre 2021 alle 21.25, sarà andrà in onda su Rai 1. A suo fianco ci saranno anche Pilar Fogliati, giovane attrice italiana anche lei tra i protagonisti di Cuori, dove interpreta la dottoressa Delia Brunello, e Matteo Martari, che nello sceneggiato televisivo ha la parte di un promettente cardiologo. Il medical drama firmato Rai promette già di tenere i telespettatori incollati al teleschermo.

A fare due chiacchiere con Francesca Fialdini ci sarà poi Mauro Coruzzi. Forse a qualcuno questo nome non suonerà familiare, perché sicuramente è meglio noto come “Platinette”.

Il lungo elenco di ospiti di “Da noi a ruota libera”, il salotto tenuto da Francesca Fialdini su Rai 1 non finisce qui. Il filo rosso è come sempre quello di raccontare in ogni puntata le storie di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito cioè fino in fondo la loro natura. E tra questi c’è sicuramente spazio per Nicole Orlando, la campionessa paralimpica pluripremiata. 7 ori e due record: questi i successi finora raggiunti dalla giovane atleta biellese. E non è ancora tutto! Dallo sport si passa infatti alla musica. È il momento quindi de I Gemelli di Guidonia, i cantanti che stanno facendo sognare il pubblico di “Tale e Quale Show” racconteranno qualcosa di sé a “Da noi a ruota libera”.

Dopo gli ospiti sarà il momento all’attualità delle breaking news. Ogni domenica a “Da noi a ruota libera”un macro argomento verrà approfondito con testimonianze, racconti, contributi. Un modo per fornire nuovi spunti di riflessione e indizi, di fronte ai quali gli ospiti e il pubblico da casa saranno chiamati a reagire.

