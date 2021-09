Da noi a ruota libera, il meglio/ Anticipazioni e ospiti 12 settembre: Baglioni e…

Manca sempre meno all’esordio della nuova edizione di Da noi a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Per tutta l’estate, dopo la fine della precedente edizione, la prima rete pubblica ha deciso di farci rivivere il meglio della passata stagione, riproponendo le principali interviste ai personaggi noti che sono stati ospiti della padrona di casa. Un bel modo per poter ripercorrere ancora una volta la vita professionale e privata dei vari artisti che hanno preso parte alla trasmissione con le loro confidenze e con gli aneddoti sulle proprie esistenze.

Anche questa domenica, nuovo appuntamento con il “meglio di” Da noi a ruota libera, in onda dalle ore 14.00. Il programma ci terrà compagnia fino alle 16.00, quando poi passerà il testimone a Seat Music Awards 2021 – Speciale Disco Estate. Tornando alla trasmissione della Fialdini, oggi rivedremo l’ospitata di Claudio Baglioni dello scorso marzo. Il cantante ha a lungo parlato della sua carriera confidando: “All’inizio non pensavo avrei avuto così tanto successo, quando l’ho avuto non pensavo sarebbe durato”, sottolineando il grande aiuto ricevuto dai fan nei momenti di maggiore difficoltà, grazie alle loro numerose lettere di sostegno.

DA NOI A RUOTA LIBERA, IL “MEGLIO”: TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA

La puntata di oggi di Da noi a ruota libera, in replica nel pomeriggio del dì di festa di Rai1, proseguirà con la riproposizione dell’intervista a Milly Carlucci, la conduttrice che si accinge a tornare con la storica trasmissione Ballando con le Stelle. Il popolare volto noto di Rai1, oltre a parlare a lungo della trasmissione Il Cantante Mascherato si era lasciata andare ad una confidenza sul padre: “Mi sono resa conto negli anni che non ho fatto una cosa che a lui è rimasto di traverso ed è laurearmi in architettura. Avevo già la tesi pronta ma non l’ho fatto perché temevo che in qualche modo poi mi costringessero a fare quale lavoro”.

Un altro protagonista della passata stagione di Da noi a ruota libera è stato l’attore Lino Guanciale il quale dalla Fialdini ha potuto rivedere i baci più belli che ha dato sul set per poi commentare divertito: “Visto così sembra il lavoro che chiunque vorrebbe fare nella vita!”. A proposito di attori, spazio infine alla grande Valeria Fabrizi, che con ogni probabilità rivedremo nei panni di concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Alla trasmissione si rese suo malgrado protagonista di una gaffe. Vedendosi in una vecchia foto commentò senza pensarci: “In quella foto non sono bella, sembro una negr*”, provocando l’evidente imbarazzo da parte della padrona di casa.



