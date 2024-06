Da vicino nessuno è normale, anticipazioni ultima puntata 3 giugno/ Diretta, ospiti: Arisa, Diletta Leotta e…

Si ferma a quota tre il programma di Alessandro Cattelan, questa sera alle ore 21.30 andrà in onda – su Rai Due – la terza e ultima puntata de Da vicino nessuno è normale. Stando alle anticipazioni, l’appuntamento conclusivo sarà condito da una carrellata di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, tra musica e piccolo schermo, passando per l’intrattenimento social sempre più protagonista anche in tv.

La diretta dell’ultima puntata de Da vicino nessuno è normale sarà come di consueto un piacevole potpourri di interviste, momenti goliardici, giochi e tanto altro: il tutto impreziosito ancora una volta da ospiti eccezionali e particolarmente apprezzati dal pubblico. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni sui protagonisti di questa serata conclusiva della trasmissione condotta da Alessandro Cattelan.

Dalla musica allo sport: quanti ospiti per l’ultima puntata de Da vicino nessuno è normale

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Da vicino nessuno è normale promettono un clima di festa, musica e risate: Alessandro Cattelan accoglierà in studio tre volti iconici della musica italiana. Stiamo parlando di Arisa, Diodato e del duo Paola & Chiara: oltre ad apprezzarli in una circostanza all’insegna della leggerezza, sicuramente ci regaleranno momenti musicali imperdibili.

Anche lo sport sarà di casa per la diretta dell’ultima puntata de Da vicino nessuno è normale: tra gli ospiti figura Diletta Leotta, ormai volto più che noto della conduzione e del giornalismo sportivo. Spazio anche ad un ex calciatore della Roma che attualmente milita in Premier League, precisamente all’Aston Villa: Nicolò Zaniolo.

Da vicino nessuno è normale: dove seguire la diretta dell’ultima puntata

La diretta dell’ultima puntata de Da vicino nessuno è normale sarà visibile, come anticipato, su Rai Due in prima serata alle ore 21.20. Non mancherà ovviamente la possibilità di seguire le interviste e gli ospiti dell’ultimo appuntamento con Alessandro Cattelan attraverso la diretta streaming offerta dalla piattaforma RaiPlay.











