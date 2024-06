Arisa ha un fidanzato?/ Prima l’annuncio: “Ho un legame speciale”, poi il ‘dietrofront’…

Arisa, come buona parte dei personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è certo immune alle curiosità di gossip. Tra appassionati di cronaca rosa e chi semplicemente segue la cantante, sicuramente qualcuno si sarà chiesto se nel suo cuore c’è attualmente posto per un fidanzato. Andando ad osservare le tracce più recenti, pare che attualmente Arisa sia single, ma alcune settimane fa la situazione sembrava decisamente diversa.

Arisa ha un fidanzato? Stando alle dichiarazioni di alcuni mesi fa, intervistata dal settimanale Gente, la cantante aveva confessato di essere nel pieno di una relazione non definita però come fidanzamento, con un uomo più grande di lei: “Abbiamo un legame speciale, ci stiamo conoscendo ed è una persona fantastica” – raccontava Arisa, come riporta Tag24 – “E’ colto, interessante, dinamico e stimolante… Ma non dirò altro su di lui. Viene da un altro mondo, quindi spettegolare su di lui sarebbe troppo complicato”.

Ad oggi la situazione sentimentale di Arisa sembra però essere cambiata. Diverse settimane dopo l’intervista per Gente le sue dichiarazioni sono sembrate piuttosto eloquenti: “Sono single e sulla piazza”. Queste le parole pronunciate ad Aprile durante una puntata di The Voice Generation – come riporta Il Mattino – indizio evidente di come all’epoca dei fatti non avesse un fidanzato al suo fianco.

Altri indizi su Arisa e un nuovo fidanzato non sembrano dunque reperibili e l’ultima novità in merito sono appunto le dichiarazioni dove si annunciava assolutamente single. Sicuramente per la cantante arriverà presto un amore importante, tale da cancellare le sofferenze del passato. La sua vita sentimentale è stata a tratti segnata da una discreta sofferenza: nel 2020 sembrava infatti ad un passo dal matrimonio con Andrea Di Carlo, suo agente, ma – come riporta Tag24 – gli alti e bassi della coppia portarono alla conclusione del rapporto.

