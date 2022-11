Dadà, X Factor 2022/ Il talento basterà per non venire eliminati?

Dadà, X Factor 2022: supererà le difficoltà?

La giovane Dadà ha comunque ottenuto il pass per la terza puntata dei Live di X Factor 2022, scongiurando il rischio eliminazione. Considerato l’andamento di queste prime esibizioni, nonostante le difficoltà per la malattia, è chiaro che l’inversione di tendenza ostentata nell’ultima puntata sia un palese segno di personalità. La giovane sembrava troppo legata a scelte canore cucite su sé stessa; con la sua rappresentazione di Toxic ha però dimostrato di avere le carte in regola per disegnare arte anche con scelte piuttosto ardue. Anche il pubblico è sembrato particolarmente compiaciuto in riferimento all’ultima performance.

La maggior parte dei commenti sul web rimarcano la capacità della ragazza di trasformare un brano commerciale in qualcosa di decisamente più sofisticato. Seguendo questa strada già abbastanza tracciata Dadà può essere considerata tra gli artisti più vicini a raggiungere le fasi più avanzate della trasmissione. Quello che però c’è da dire è che il suo grande talento l’ha sempre sostenuta facendola arrivare fino a qui. In molti sono ancora convinti che possa essere lei la vincitrice finale.

X Factor 2022: Dadà, il covid e tante difficoltà

Per Dadà l’esperienza a X Factor 2022 non è stata proprio delle migliori a causa di un piccolo contrattempo; avendo contratto il Covid non ha potuto partecipare alla diretta e la sua esibizione è stata dunque realizzata in studio e trasmessa in forma registrata. Per lei Fedez ha scelto uno dei pezzi più iconici del panorama pop, Toxic di Britney Spears. Il suo stile trasformista e singolare è stato evidente anche con questa tipologia di assegnazione che lasciava pensare a qualcosa di più commerciale. La giovane artista ha invece nuovamente stupito tutti trasformando il brano quasi in una versione scura e introversa.

Non a caso, proprio questo aspetto è stato sottolineato dal commento di Dargen D’Amico che inoltre ha sottolineato il coraggio e la bravura necessari per riuscire a elaborare un lavoro così difficile e sofisticato. Ambra si è detta invece soddisfatta a metà; a parte la difficoltà di giudicare un esibizione registrata, ha affermato che l’unione di tanti elementi è sempre difficile da giudicare ma l’idea è comunque da applaudire. Anche Rkomi è sembrato soddisfatto della scelta di uscire fuori dal suo repertorio musicale provando ad offrire qualcosa di trasformato. Fedez infine, oltre a complimentarsi con Dadà per il lavoro, ha esortato tutti a non essere troppo penalizzanti vista la condizione particolare dell’artista per questa esibizione.

