Daddy Yankee si ritira: addio alla musica con ultimo album/ “Vedo traguardo carriera”

Il prossimo album di Daddy Yankee sarà l’ultimo, perché il cantante ha deciso di ritirarsi e lasciare la musica. Lo ha annunciato la stessa icona del reggaeton, che ha pubblicato un video ieri sera sul suo sito ufficiale. “Questa carriera è stata come una maratona, finalmente vedo il traguardo. Ora mi godrò tutto quello che mi avete dato“, ha dichiarato nel filmato. Inoltre, ha citato i meriti che gli riconoscono i fan, cioè di aver reso globale questo genere musicale, ma lui non la pensa proprio così. “Siete voi che mi avete dato le chiavi per aprire le porte che l’hanno portato al successo in tutto il mondo“.

Daddy Yankee, che all’anagrafe si chiama Ramón Ayala, ha parlato anche della sua influenza su giovani e nuove generazioni. “Nei barrios, dove sono cresciuto, la maggior parte di noi voleva spacciare. Se ci vado oggi tutti vogliono fare gli artisti, significa molto per me“, ha aggiunto il cantante.

“ULTIMO ALBUM? SARÀ LA MIA PRODUZIONE MIGLIORE”

“Confesso che è il più grande tesoro della mia carriera“, ha detto Daddy Yankee a proposito dell’impatto che ha avuto la sua musica. A tal proposito ha aggiunto: “Lavorerò sempre per non fallire, per ispirare tutti i ragazzi“. Dopo aver fatto musica per oltre trent’anni, l’artista si ferma. Cominciò a metà degli anni ’90, ma il successo è arrivato solo nel 2004 grazie all’album Barrio Fino e la hit Gasolina. Nel suo messaggio di addio ai fan Daddy Yankee ha parlato del suo prossimo album, il primo in dieci anni, definendolo la sua “produzione migliore“.

Il disco, che uscirà il 24 marzo, conterrà “tutti i generi che mi rappresentano“. Poi comincerà il tour La Ultima Vuelta. “Oggi annuncio formalmente il mio ritiro dalla musica dandovi la mia migliore produzione e il mio miglior tour di concerti e mi accingo a salutarvi celebrando questi 32 anni di carriera con questo pezzo da collezione intitolato Legendaddy che vi darà tutti gli stili che mi hanno definito“, ha spiegato Daddy Yankee.

