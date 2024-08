E’ attesa da uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera sportiva, se non il più importante; Daisy Osakue è prossima a cimentarsi nella finale del lancio del disco alle Olimpiadi di Parigi 2024 e sullo sfondo il sogno è quello di poter raggiungere almeno un gradino del podio. Come accaduto per tutti i protagonisti azzurri della rassegna sportiva, non poteva mancare anche per lei un piccolo scorcio sulla cronaca rosa; c’è anche l’amore e quindi un fidanzato tra le gioie di Daisy Osakue.

A dispetto della notorietà cresciuta dopo le recenti soddisfazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, continua a regnare il ‘silenzio’ sulla vita sentimentale di Daisy Osakue. Dal web non spuntano indizi a proposito di un presunto fidanzato e anche sui social, tra i vari post di complimenti, non sembrano esserci particolari dediche da interpretare come messaggio d’amore da parte di una possibile dolce metà. Daisy Osakue è molto discreta a proposito della sua vita privata e, anche se nella sua vita ci fosse un fidanzato, molto probabilmente non cercherebbe le vetrine social per raccontarlo.

Daisy Osakue, nessuna ‘traccia’ di un fidanzato: priorità allo sport

Proprio a proposito di social, anche tra i vari profili ufficiali di Daisy Osakue non sembrano esserci scatti o frasi riconducibili ad un fidanzato. E’ lecito credere che la nostra azzurra – prossima a cimentarsi nella finale del lancio del disco alle Olimpiadi di Parigi 2024 – sia attualmente single. Data la sua giovane età, avrà tutto il tempo di dedicarsi all’amore; ancor di più quando il tenore degli impegni sportivi sarà minore e dunque propizio anche per il fronte sentimentale. Che ci sia oppure no un fidanzato per Daisy Osakue, siamo tutti pronti a fare il tifo per lei in vista della finale del lancio del disco alle Olimpiadi di Parigi 2024.