DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI LUNEDÌ 5 AGOSTO

Dopo la straordinaria giornata di ieri che ha regalato all’Italia nuove medaglie d’oro e argento, in questo lunedì 5 agosto partiamo con una nuova diretta live Olimpiadi Parigi 2024. Oggi, lunedì 5 agosto, si svolgerà il decimo giorno di gare con altre 20 finali: verranno inoltre assegnati titoli in 9 sport differenti. Si parte alle ore 8.00 con il triathlon, con la staffetta mista che vedrà tra i partecipanti anche l’Italia. Gli azzurri saranno presenti anche alle ore 9.00 nel tiro a volo, con le qualificazioni dello skeet a coppie miste. Alle 10.00 spazio ai tuffi con la piattaforma da 10 metri individuale femminile, nel turno eliminatorio: per l’Italia ci saranno Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria.

Alle 10.05 spazio all’atletica con le batterie dei 100 ostacoli maschili con Alessandro Sibilio: mezz’ora dopo salto con l’asta femminile con le qualificazioni, con le azzurre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo in gara. Alle 11.55 ancora atletica con le batterie per i 400 metri femminili con Alice Mangione, mentre da mezzogiorno partirà la vela. Alle 12.03 kite femminile con le regate con Maggie Eillen Pescetto, mentre per il Multihull misto ci saranno Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti. A seguire per il Kite maschile spazio a Riccardo Pianosi e per il Dinghy femminile a Chiara Benini Floriani.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: NON MANCANO LE FINALI

Per la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 si prosegue alle 12.38 con la ginnastica artistica con le finali di specialità alla trave: per l’Italia in gara Alice D’Amato e Manila Esposito. Alle 13.00 qualificazioni dello speed femminile per l’arrampicata sportiva con Beatrice Colli: contemporaneamente si svolgeranno anche i quarti di finale maschili di volley con Italia-Giappone. Spazio poi all’equitazione con Emanuele Camilli nel salto ostacoli individuale alle 14.00 mentre alle 14.23 ancora finali di specialità con il corpo libero femminile con ancora D’Amato ed Esposito.

Alle 14.40 ancora vela con il Dinghy maschile con Lorenzo Brando Chiavarini. Alle 15.10 spazio alla pallanuoto per la fase a gironi maschile con Grecia-Italia mentre alle 17.00 per il beach volley ci saranno gli ottavi di finale maschili con Samuele Cottafava e Paolo Nicolai. Ancora vela alle 17.05 con il dinghy misto con Elena Berta e Bruno Festo mentre venti minuti più tardi si terrà l’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista, con le qualificazioni: presente anche l’Italia. Alle 19.04 per l’atletica ci sarà la 300 siepi maschili con le batterie: in gara Yassin Bouih e Osama Zoghlami. Alle 19.30 nuoto artistico con la routine tecnica di squadra con l’Italia a partecipare mentre alle 19.55 si torna all’atletica con i 200 maschili con Desalu, Pettorossi e Tortu. Alle 20.30 in gara Daisy Osakue con il lancio del disco femminile per la finale mentre alle 21.15 Nadia Battocletti correrà la finale dei 5000 femminili.