Dajana Roncione sposerà Thom Yorke dei Radiohead/ Nozze in Sicilia il 19 settembre

L’attrice italiana Dajana Roncione sposerà il prossimo 19 settembre Thom Yorke, storico leader dei Radiohead, gruppo rock inglese. La cornice del matrimonio vip sarà l’Italia, e precisamente Bagheria, borgo da favola in provincia di Palermo, in Sicilia. Manca quindi meno di un mese alle nozze vip fra il cantante e l’attrice classe 1984 originaria proprio di Palermo, precisamente di Monreale. I due fanno coppia fissa da quattro anni, dal 2016, e la location scelta per l’unione è villa Valguanera, già utilizzata nel film “La dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek. Prima di fidanzarsi con la Roncione, York era stato sposato con Rachel Owen, da cui si separò nel 2015, e da cui ebbe due figli, Agnes Mair nata nel 2004, e il piccolo Noah, venuto al mondo invece nel 2001. Dajana Roncione ha debutto nel mondo dello spettacolo nel 1999, recitando a teatro con I giganti della montagna di Luigi Pirandello.

DAJANA RONCIONE E L’AMORE FIN DA RAGAZZINA PER THOM YORKE

Laureatasi nel 2007 presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, è divenuta famosa in particolare per i suoi ruoli ne “Il grande sogno” di Michele Placido e “Baarìa” di Giuseppe Tornatore, due registi di assoluto prestigio. La nostra connazionale è sempre stata una grande fan dei Radiohead, e tempo fa una sua stretta amica aveva svelato che Dahana era solita ripetere “fin da ragazzina che avrebbe sposato quell’uomo. Impazziva letteralmente per lui”. I due si conobbero tramite alcuni amici in comune, per poi fidanzarsi e andare a vivere in Inghilterra: “Negli ultimi due anni mi sono trasferita a Oxford – le parole dell’attrice a Vanity Fair durante un’intervista di qualche tempo fa – e abbiamo deciso di vivere insieme. Ci siamo riconosciuti subito e ci siamo sempre sostenuti a vicenda in ogni cosa”. Sempre più vip scelgono quindi la Sicilia per sposarsi, e l’elenco di personaggi famosi che hanno deciso di unirsi in matrimonio nella splendida isola è lunghissimo, a cominciare dalla coppia più social Fedez e Chira Ferragni, sposatisi due anni fa. Ma anche Andrea Belotti, attaccante del Torino, l’attrice Margareth Madè, la ballerina Alessandra Tripoli e molti altri ancora.



