Dal Messico al Perù per l’uomo conosciuto in chat: uccisa per i suoi organi/ Corpo mutilato e gettato via

Blanca Arellano era partita da Città del Messico arrivando fino a Lima, in Perù, dove era giunta per incontrare quello che credeva essere Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, di 37 anni, studente di medicina umana e biotecnologia. I due si erano conosciuti su un’app e avevano iniziato una relazione, tanto che lei aveva deciso di affrontare il lungo viaggio per passare del tempo con lui. I due, una volta che Blanca era arrivata in Perù, avevano passato insieme una settimana, tanto che lei aveva scritto alla nipote di essersi davvero innamorata.

La scomparsa della donna

Dopo una settimana idilliaca passata con quello che credeva essere il suo nuovo amore, Blanca Arellano è scomparsa. La donna non ha più dato segni di vita alla famiglia, che non è più riuscita a contattarla. Dopo diversi giorni senza notizie della zia, la nipote, Karla Arellano, ha lanciato un appello su Twitter. “Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. Oggi chiedo supporto e divulgazione per individuare una delle persone più amate e importanti della mia vita. Mia zia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez è scomparsa in Perù, è di origine messicana, temiamo per la sua vita” si leggeva nel tweet della ragazza.

