Dale McRaven è morto, creatore di Mork & Mindy/ Cause della morte e malattia

Dale McRaven è morto: addio al creatore di Mork & Mindy con Robin Williams

Dale McRaven si è spento all’età di 88 anni, a causa del cancro ai polmoni contro cui combatteva da tempo. Noto per essere il creatore e lo sceneggiatore della sitcom Mork & Mindy, con protagonista Robin Williams, è stato il Re del genere televisivo andato in voga tra gli anni’70 e gli anni’ 90.

Proprio per il lavoro svolto sulla nota fiction americana ha ottenuto delle nomine sia ai Writers Guild of America Awards che agli Emmy. Dale McRaven ha lavorato a Mork & Mindy insieme al co-creatore Joe Glauberg e al regista Garry Marshall con i quali ha stretto un vincolo professionale duraturo.

Dale McRaven è morto: cenni alla carriera

Dale McRaven muore a 88 anni, lasciando un grande vuoto nella televisione internazionale che ha apprezzato le sue opere. Una generazione è cresciuta guardando sitcom, divenute cult, come Mork & Mindy e Balki e Larry – Due perfetti americani. Quest’ultima è andata in onda per ben otto stagioni con un notevole successo negli anni’80-90.

Il noto sceneggiatore però, ha improvvisamente abbandonato la serie per alcuni problemi di ordine creativo che non concordavano con i suoi colleghi. Nei primi anni’90 ha deciso di ritirarsi dal piccolo schermo e di dedicarsi alla fotografia naturalistica, sua altra grande passione: “È facile essere ispirati e ammirati da Dale e dai suoi successi, dai suoi scritti, dalla carriera di produttore televisivo, dalla fotografia straordinaria, dall’arte meravigliosa e dai suoi trionfi sugli ostacoli della sua salute” scrive in un blog nel 2024 sua nipote Grissyg Lizarraga, riportato da Variety.

