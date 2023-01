Daley Blind al Bayern Monaco, calciomercato news/ In Baviera arriva anche Sommer

Il Bayern Monaco ha registrato un doppio colpo per il calciomercato di riparazione 2023 attualmente in corso, a cominciare da Daley Blind. Il 32enne difensore della nazionale olandese, reduce dal campionato mondiale in Qatar, aveva deciso di svincolarsi dall’Ajax con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, squadra in cui lo stesso era tornato nel 2018 dopo l’esperienza al Manchester United. Si tratta quindi di un colpo a costo zero per i bavaresi, così come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, e Daley Blind è già in Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito e quindi firmare il contratto.

La squadra campione della Bundesliga è corsa ai ripari per sopperire il recente infortunio di Lucas Hernandez, il terzino della nazionale francese che ha registrato la rottura del crociato in occasione della prima partita del mondiale qatariota e che sarà costretto a dare forfeit fino al termine della stagione in corso. Blind firmerà fino al prossimo 30 giugno 2023 con un’opzione per il prossimo anno nel caso in cui i prossimi sei mesi dovessero essere positivi.

DALEY BLIND E SOMMER AL BAYERN MONACO: I DETTAGLI DELLA DOPPIA OPERAZIONE

Daley Blind è un classe 1990, 33 anni il prossimo 9 marzo, ed è un figlio d’arte, essendo il discendente dell’ex Lanciere Danny. Dopo aver esordito nell’Ajax e un’esperienza in prestito nel Groningen, ha fatto ritorno all’Ajax prima del trasferimento per 18 milioni di euro al Manchester United datato 2014, dove vi è rimasto per quattro anni. Nel corso della sua carriera ha vinto sette campionati olandesi e l’Europa League con lo Unite del 2017.

Ma non finisce qui perchè sempre stando a quanto sottolineato dalla Rosa, il Bayern Monaco avrebbe ormai ultimato le pratiche per l’acquisto del portiere svizzero Yann Sommer direttamente dal Borussia Monchengladbach. Anche in questo caso si tratta di un’operazione per coprire un infortunio, leggasi il guardiano titolare Manuel Neur, che lo scorso mese si è fratturato la gamba sugli sci e che di conseguenza ha detto arrivederci al campionato 2023-2024.

