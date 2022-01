Dalia Ally, studentessa 20enne vittima di revenge porn/ “I miei compagni ridevano”

Il caso di Dalia Aly tornerà in queste ore sotto i riflettori. A trattarlo sarà infatti la trasmissione di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, che approfondirà quanto accaduto a questa studentessa 20enne del Politecnico di Milano, vittima di Revenge Porn da parte del suo ex partner. «Quattro anni fa il mio ex partner – ha raccontato pochi giorni fa la stessa Dalia Aly ai microfoni del quotidiano La Stampa – ha divulgato un mio video intimo tra i suoi amici. È finito sui canali Telegram e ha reso la mia vita a scuola un inferno».

Nel giro di poche ore dopo l’accaduto, lo smartphone della vittima, che studia in Lombardia ma che è originaria di Cosenza, in Calabria, è stato invaso da svariate notifiche che l’avvisavano appunto di quanto accaduto: il suo corpo nudo visto da migliaia di persone. Il video incriminato faceva riferimento a quanto accaduto a maggio 2017, quando Delia e il suo ex compagno avevano deciso di riprendersi in atteggiamenti intimi, ma il filmato sarebbe dovuto ovviamente rimanere privato, custodito gelosamente sugli smartphone dei due. “Non immaginavo che sarebbe stato condiviso su larga scala. Mi fidavo di lui”, ha confidato ancora lei sempre a La Stampa, riferendosi a quanto in seguito, quando appunto in rete è comparso il filmato.

DALIA ALLY, 20ENNE VITTIMA DI REVENGE PORN: “I MIEI COMPAGNI RIDEVANO”

Il problema, è che coloro che conoscevano Dalia hanno subito riconosciuto la protagonista in quel filmato ‘a luci rosse’: “I compagni se la ridevano chiedendo ai professori quando un video potesse diventare virale, riferendosi ovviamente al mio. Durante le elezioni per i rappresentanti d’istituto, in cui ero candidata, il mio avversario ha usato quel materiale contro di me per screditarmi”.

“E gran parte della dirigenza scolastica – ha proseguito Dalia Ally – si è rivolta a me in toni aspri, chiedendosi per esempio cos’avrebbe pensato alcuni miei parenti morti se fossero stati ancora vivi”. Vista la situazione d’inferno che stava vivendo, Dalia ha deciso di denunciare l’accaduto, ma visto che all’epoca non vi era ancora il Codice Rosso, le indagini stanno proseguendo a rilento: “Nessuna udienza in vista, nessun aggiornamento importante”.

