Dalila Cantagallo e Manuel Felici, Matrimonio a prima vista/ Compatibili al 91%: la relazione durerà?

Dalila Cantagallo e Manuel Felici sono tra le nuove coppie di Matrimonio a prima vista, il programma televisivo che si presenta come un vero e proprio esperimento sociale in grado di far conoscere dei single il giorno del matrimonio. Proprio così, sei single si ritrovano accoppiati dopo una attenta analisi da parte degli esperti del programma Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto che, dopo aver studiato il carattere dei concorrenti, crea delle coppie in base alle compatibilità.

Tra queste c’è anche quella formata da Dalila e Manuel che hanno una compatibilità del 91%, un valore altissimo. I due si sono conosciuti per la prima volta durante la prima puntata del programma trasmessa in esclusiva su Discovery+. Un incontro speciale visto che Dalila e Manuel si sono incontrati sull’altare il giorno del loro matrimonio.

Chi sono Dalila e Manuel di Matrimonio a Prima vista?

Ma chi sono Dalila e Manuel di Matrimonio a Prima Vista? Conosciamoli meglio. Allora Manuel ha 36 anni e vive a Roma dove lavora in una tabaccheria. E’ legatissimo alla madre con cui ha un rapporto davvero speciale. La sua vita è improvvisamente cambiata quando un giorno, andando a lavoro, ha avuto un bruttissimo incidente in moto. In quel momento ha cambiato la visione delle cose e ha compreso quanto fosse importante dedicarsi non solo al lavoro e al divertimento, ma anche alla vita privata. In lui è nata così la voglia di costruirsi qualcosa di speciale.

Per gli esperti del programma Dalila potrebbe essere la sua donna speciale: Dalila è romana, ha 35 anni e lavora come segretaria in una clinica veterinaria. E’ una donna molto forte, anche se è rimasta segnata dalla separazione dei genitori che l’hanno spinta a cambiare idea sugli uomini. “Ogni tanto ci si può impegnare un po’ di più, se non si vuole perdere qualcosa” ha detto la donna che non nasconde di sognare una storia d’amore con un uomo sicuro, intraprendente e che la faccia sentire al sicuro.



