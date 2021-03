Dalila Di Lazzaro violentata tre volte/ “Una persona che mi fece cose allucinanti, mi sequestrò per 4 giorni”

La vita di Dalila Di Lazzaro non è stata tutta rosa e fiori. L’attrice ha subito la perdita di un figlio 22enne, la mancata adozione di un secondo e due incidenti stradali. Ma non è tutto. La Di Lazzaro ha anche confessato, in diverse occasioni, di essere stata vittima di violenza. La prima volta fu violentata a sei anni da un cugino, di 20 anni: “Ovviamene non si parlava di queste cose e ai tempi avevo una tata a cui dicevo tutto. Lei è stata molto accanto a me. Sono riuscita a perdonare. Ho avuto la sensazione di dire “Pazienza, è una brutta persona, io non mi sento sporca e vado avanti”. Mia madre, quando lo seppe, reagì ma a me non disse nulla”, ha raccontato ospite a Domenica Live. Il secondo stupro lo subisce a 17 anni, dopo una sfilata: “Una persona che mi fece cose allucinanti, mi sequestrò per quattro giorni. Sono stata un leone, mi dico ‘brava’…”, ha rivelato l’attrice.

Dalila Di Lazzaro: violentata tre volte

Dalila Di Lazzaro è stata violentata una terza volta, quando aveva 40 anni, da un miliardario brasiliano: “Era un mio amico da tanti anni, ebbe un colpo di follia in una serata. Andiamo a mangiare poi all’improvviso è impazzito. Eravamo in un grande albergo, mi ha detto ‘andiamo su a bere qualcosa’ e all’improvviso mi sono ritrovato addosso, pesava 150 chili. Io avevo avuto il primo trauma al collo e non potevo liberarmi. L’ho morso sulla spalla ma alla fine ho dovuto arrendermi”, ha raccontato a Domenica Live aggiungendo di non avergli fatto causa perché se no quell’uomo l’avrebbe “schiacciata”. Nonostante tutto il dolore, Dalila Di Lazzaro non si è mai data per vinta e ha continuato a vivere a testa alta: “Ma io sono un bisonte. Non conosco la vendetta, non riesco ad avere rancore”, ha ammesso al Corriere Della Sera.



