Dalla Strada al Palco, pagelle: Denisa domina la classifica finale della seconda puntata

Seconda puntata ricca di emozioni su Raiuno, con i talenti di Dalla strada al Palco. Riassaporiamo dunque l’appuntamento di ieri sera, con le pagelle e i voti ai concorrenti che si sono esibisti davanti a Nek, Bianca Guaccero e tutti i loro ospiti. Partiamo dalla vincitrice Denisa, eccellente musicista che domina la classifica dopo aver incantato col suo talento, frutto di anni e anni di studio al conservatorio: voto 9.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti in lacrime per Amanda Lecciso/ "Le voglio bene, mi manca"

Tra i ripescati ci sono Manuel e Jonny, due ballerini acrobatici e novelli sposi che dimostrano quanto siano importanti elementi come feeling e fiducia reciproca. Anche loro, balzando ai vertici della classifica, conquistano meritatamente il pass di finalisti. Voto 8,5. Mezzo punto in meno alla simpatica coppia Nacy-Yves, ovvero madre e figlio con la passione e il talento per il pattinaggio acrobatico.

Uomini e Donne, diretta di fuoco tra ex corteggiatrici di Michele/ Veronica: "Giudicata per aver preso peso"

Dalla Strada al Palco, ecco le pagelle della seconda puntata: i voti ai concorrenti

Andiamo avanti con le pagelle e i voti agli altri concorrenti protagonista di Dalla Strada al Palco. Aldo Nicolini la butta sulla simpatia, richiamando le atmosfere di Harry Potter, con una magia che però manca di effetto wow. Voto 7,5. Mario Peluso conquista il web con le sue canzoni cantate dietro al bancone del bar, ma sul palcoscenico di Raiuno non sortisce lo stesso effetto. Voto 7-.

Sale nelle pagelle, Federica Barbieri, eccellente ballerina specializzata nel tip tap, disciplina che le ha permesso di contrastare e battere la timidezza. Voto 8,5. E ancora i giullari Nadir e Arianna (voto 7) e la bella storia del cantante nigeriano Chris Obey, che emoziona sulle note di Imagine (7,5). Infine il feeling dei Mission Trial e la passione di Ginevra Giuli nel canto: voto 8 ad entrambi.

Pagelle Io Canto Senior 2025 e vincitore 2a puntata/ Alessandro Rea non ha rivali, Angelo Aliano fuori forma