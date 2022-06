DallArenaLucio, Alessandra Amoroso canta La sera dei miracoli/ Esplode la polemica

DallArenaLucio, Alessandra Amoroso ricorda Lucio Dalla sul palco: il sentiment social

Molto atteso dal grande pubblico del piccolo schermo era il DallArenaLucio, il tribute-show dedicato a Lucio Dalla live all’Arena di Verona, e in prima serata su RaiUno il 3 giugno 2022 i telespettatori hanno potuto godere della messa in onda dell’evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Della set-list dell’evento, particolarmente apprezzate si sono rivelate le esibizioni di Marco Mengoni e Gigi D’Alessio, ma non sono mancate critiche in rete, da parte del popolo degli utenti attivi via social, sul conto dell’ex Amici Alessandra Amoroso. I motivi legati alla polemica web sollevatasi sulla cantante pugliese?

A quanto pare, gli utenti della rete non hanno trovato vincente l’assegnazione de La sera dei miracoli ad Alessandra Amoroso. Va ricordato che il brano in questione può dirsi una delle canzoni cult tra le più belle scritte dal cantautore bolognese, che veniva a mancare 10 anni fa, lasciando quindi in eredità al mondo della musica la sua arte cantautorale. C’è chi in rete si sarebbe aspettato un intervento di Emma Marrone al DallArenaLucio sulle note de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, dal momento che l’ex Amici bionda vanta nel suo cv un’esibizione emozionante sulle note della stessa canzone.

Amici, Musica con la M maiuscola, la tua musica e gli abbracci con gli amici… Ricordi belli, tristi, pieni di emozioni per raccontare una bellezza rara. Grazie Verona e grazie Lucio, sempre. #DALLARENALUCIO pic.twitter.com/r9br9emuJO — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 3, 2022

Le reazioni critiche sull’esibizione di Alessandra Amoroso

E tra i vari commenti critici pervenuti in rete sul conto di Alessandra Amoroso, con cui Emma ha tra l’altro collaborato in diverse occasioni, si leggono tra le reazioni più disparate all’intervento della prima al DallArenaLucio dedicato a Lucio Dalla -come ripreso da Gossip e tv:

-“Come può piacere questa con la raucedine?”;

-“#DallArenaLucio perché far cantare la sera dei miracoli alla Amoroso? Mannoia e Amoroso stanno massacrando La notte dei miracoli”;

-“Perché la Amoroso, perché?”;

-“No, Alessandra non è adatta per questa canzone”;

-“Ecco come rovinare una canzone”;

-“Per carità! Povero Lucio”.

Se su Alessandra Amoroso si è registrata una pioggia di critiche web, diversamente è invece accaduto per Marco Mengoni, osannato dai commenti social d’encomio circa la sua partecipazione al DallArenaLucio.













