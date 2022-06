DALLARENALUCIO, concerto omaggio Lucio Dalla/ Diretta, scaletta cantanti: festa all’Arena di Verona

DALLARENALUCIO: concerto omaggio a Lucio Dalla all’Arena di Verona a 10 anni dalla sua morte

Questa sera, venerdì 3 giugno, alle 21.15 su Rai 1 va in onda “DALLARENALUCIO”, un evento che rende omaggio a Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo show, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, è la registrazione della serata-evento del 2 giugno all’Arena di Verona: “Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona. Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento”, ha dichiarato Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl, su Verona Sera. Per omaggiare il cantautore bolognese saliranno sul palco grandi nomi della musica italiana: “Non sarà una commemorazione ma una grande festa dove una serie di cantanti staranno insieme per raccontarci il loro Dalla e interpretare un suo successo. Sarà un evento unico, perché non è stato semplice radunare così tanti artisti”, ha anticipato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni.

Concerto DALLARENALUCIO: cantanti e scaletta

Sul palco dell’Arena di Verona durante la festa-omaggio “DALLARENALUCIO” saliranno sul palco: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni e Il Piccolo Coro dell’Antoniano. Presenti anche il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati di Dalla e, la cantante Iskra Menarini, per 25 anni al fianco di Lucio Dalla come corista. Ognuno di loro ricorderà Lucio Dalla interpretando un suo successo. “Ho avuto la fortuna di averlo come amico per vent’anni e con i miei occhi ho visto la grandezza della sua immaginazione. Non ho mai incontrato una persona così curiosa degli altri”, ha detto Samuele Bersani, come riporta Tv Sorrisi e Canzoni.

DALLARENALUCIO: il ricordo degli amici di una vita

“DALLARENALUCIO” sarà l’occasione per scoprire aneddoti sulla sua vita, raccontati da artisti che hanno condiviso con lui una grande amicizia, come Ron e Gaetano Curreri degli Stadio. “Quando penso a te, penso alla tua genialità, alle tue grandi intuizioni e a quanto mi hai insegnato, ma soprattutto penso che sei il più grande “figlio di …” che ho conosciuto in vita mia“, ha detto Curreri a Tv Sorrisi e Canzoni. Gli Stadio sono stati per molti anni la band di accompagnamento del cantautore, che è apparso spesso nei cori per il gruppo bolognese. Nel 2013, a Bologna, per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, Lucio Dalla venne ricordato con un grande concerto con tanti amici artisti in onda su Rai 1 da piazza Maggiore: ascolti boom pari al 30,2% di share e 6.870.000 telespettatori.

