Dalle Ardenne all’inferno, film su Rete 4 di Alberto De Martino

Mercoledì 29 gennaio 2025, andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film bellico intitolato Dalle Ardenne all’inferno. Questa pellicola è una co-produzione del 1967 tra Italia, Germania Ovest e Francia ed è diretta dal regista italiano Alberto De Martino, che aveva esordito sul grande schermo nel 1961 con Il gladiatore invincibile.

Zack cane eroe, Rai 3/ Trama e cast del film sull'Olocausto adatto anche ai bambini, oggi 28 gennaio 2025

La colonna sonora del film Dalle Ardenne all’inferno è invece opera del grande compositore di fama internazionale Ennio Morricone, candidato per ben 6 volte al Premio Oscar nel corso della sua carriera, di cui uno vinto nel 2016 per The Hateful Eight, e del compositore Bruno Nicolai, grande amico di Morricone, per cui diresse oltre 100 partiture.

La vita è bella, Canale 5/ Trama e cast del film premio Oscar di Roberto Benigni, oggi 28 gennaio 2025

Il protagonista del film Dalle Ardenne all’inferno è interpretato dall’attore austriaco Frederick Stafford, che in seguito prese parte a due ulteriori progetti cinematografici bellici italiani, La battaglia di El Alamein (1969) di Giorgio Ferroni e La battaglia d’Inghilterra (1969) di Enzo G. Castellari.

Al suo fianco l’attrice ed ex modella italiana Daniela Bianchi, diventata famosa a livello internazionale nel 1963 come bond girl in James Bond, Agente 007, dalla Russia con amore di Terence Young.

Nel cast di Dalle Ardenne all’inferno anche John Ireland, Curd Jürgens, Adolfo Celi e Helmuth Schneider.

Joe Kidd, Rete 4/ Trama e cast del western di John Sturgees, oggi martedì 28 gennaio 2025

La trama del film Dalle Ardenne all’inferno: due soldati fuggono dal campo di concentramento

Dalle Ardenne all’inferno è ambientato in Olanda nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.

Due militari statunitensi di nome Sesamo e Randall riescono a fuggire dal campo di concentramento in cui sono tenuti prigionieri e, una volta tornati in libertà, incontrano un partigiano di nome Rollman.

Proprio questo incontro cambierà le loro vite, infatti i tre uomini inizieranno a pianificare un modo per infiltrarsi negli uffici nemici per impossessarsi di alcuni documenti cruciali per riuscire a sconfiggere i nazisti, oltre che di una partita di diamanti custodita in una camera blindata.

Per riuscire nella loro missione, però, hanno bisogno di un contatto dall’interno, così chiedono aiuto ad una donna di origini ebraiche, Cristina, moglie di un ufficiale tedesco. Grazie al suo supporto, i due protagonisti riescono a penetrare nella struttura e a mettere le mani sulle pietre preziose. Quando, però, Cristina si rende conto che quegli uomini hanno approfittato di lei per rubare i diamanti, decide di abbandonarli.

A distanza di anni, Cristina, rimasta ormai vedova, riceve una visita inaspettata, quella di Sesamo che le confessa di avere restituito i diamanti al governo e che implora il suo perdono.

La donna decide di accettare le scuse e i due, ormai innamorati, iniziano una nuova pagina delle loro vite.