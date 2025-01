La battaglia d’Inghilterra, film su Rete 4 di Enzo G. Castellari

Mercoledì 22 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, la messa in onda del film bellico intitolato La battaglia d’Inghilterra.

Questo progetto cinematografico è stato co-prodotto nel 1969 da Spagna, Italia e Francia e vede alla regia il noto cineasta Enzo G. Castellari, pseudonimo di Enzo Girolami, conosciuto in particolare per avere girato numerose pellicole di genere poliziesco e di guerra, come La polizia incrimina, la legge assolve e Quel maledetto treno blindato.

La colonna sonora ha invece la firma del compositore Francesco De Masi, che ha lavorato con il regista in diversi lungometraggi, a partire da Vado… l’ammazzo e torno (1967) fino a Fuga dal Bronx (1983).

Prasanna Conti, chi è dama di Uomini e Donne/ Chiude con Giorgio e confessa: "Mario Cusitore? Mi interessa"

Il protagonista La battaglia d’Inghilterra è interpretato dall’attore austriaco Frederick Stafford, volto di numerosi film bellici italiani, come Dalle Ardenne all’inferno (1967) e La battaglia di El Alamein (1969). Al suo fianco l’attore statunitense Van Johnson, interprete di film di guerra quali Joe il pilota(1943) e Bastogne (1949), e l’attore spagnolo Francisco Rabal, conosciuto per le sue interpretazioni in “Viridiana” (1961) e “L’eclisse” (1962). Nel cast La battaglia d’Inghilterra anche Evelyn Stewart, Renzo Palmer, Luigi Pistilli e Teresa Gimpera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 23 gennaio 2025/ Clara trova la lettera di Irene per Alfredo

La trama del film La battaglia d’Inghilterra: infiltrati tedeschi nella marina inglese

La battaglia d’Inghilterra è ambientato nel 1940, all’inizio della violenta e terribile Seconda Guerra Mondiale. L’esercito inglese sta vivendo un momento tragico e si sta ritirando dopo la disfatta di Dunkirk. Durante la confusione di questi momenti, alcuni soldati nemici riescono ad infiltrarsi tra le fila del plotone capitanato da Paul Stevens, arrivando fino nel Regno Unito.

Il loro obiettivo è ben presto chiaro: scoprire la posizione dei radar, distruggendoli, e consentendo alle forze aeree tedesche di bombardare indisturbate l’intero Paese. Eliminando queste strumentazioni, infatti, l’esercito nazista potrebbe invadere con estrema facilità il Regno Unito, segnando una vittoria preziosa nella partita mortale della guerra.

Gianmarco Steri e il retroscena sulla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Ero convinto..."

Sarà proprio il capitano Stevens ad avere un ruolo chiave nella storia, infatti, mentre sta ospitando il tenente Martin (uno degli infiltrati) gli giunge la notizia che un gruppo di sabotatori è riuscito ad intrufolarsi tra le loro file. Sarà il capitano ad avere il compito di individuare i nemici, fermando il loro piano, ma la missione si rivelerà molto più difficile del previsto.

Durante un massiccio bombardamento, le due fazioni nemiche si troveranno a combattere l’una contro l’altro fino all’ultimo sangue, ed un ultimo scontro finale vedrà coinvolti proprio il tenente Martin e il capitano Stevens: chi dei due riuscirà ad avere la meglio?