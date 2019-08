Damiano Caltagirone figlio segreto di Isabella Biagini/ I mariti e l’amata Monica

Isabella Biagini, una delle grandi dive del panorama televisivo e cinematografico, ebbe una vita privata molto complicata. Sul piano sentimentale, nel corso della sua vita ebbe diversi mariti. Le cronache parlano di due matrimoni naufragati tristemente. Un capitolo, quello sentimentale, che è sempre stato caratterizzato da enormi mancanze e che ha sempre cozzato con quello artistico della grande artista scomparsa nel 2017, stroncata da una ischemia cerebrale. Le prime nozze furono celebrate con Roberto Romagnani Cardella, da cui nacque l’amata figlia Monica, scomparsa drammaticamente nel 1999. Quel matrimonio culminò con un divorzio ma la scomparsa dell’amata Monica, uccisa da un cancro al pancreas, segno radicalmente la vita di Isabella e le sue successive storie d’amore. Con la scomparsa prematura dell’amata figlia, sua unica ragione di vita, il mondo dell’oca giuliva, come veniva soprannominata la grande diva, crollò miseramente.

IL SECONDO MARITO E LE ALTRE RELAZIONI

Dopo il suo primo matrimonio con Romagnani, Isabella Biagini ebbe anche un secondo marito, Piero Campagnola ma anche queste sue seconde nozze durarono poco e si rivelarono tutt’altro che fortunate. Le cronache rosa narrano anche di un terzo matrimonio di Isabella Biagini, quello avvenuto con l’allora esordiente Martufello, al secolo Fabrizio Maturani. Secondo IntervisteRomane.net, fu proprio la Biagini ad introdurre il popolare attore ed imitatore nella compagnia del Bagaglino. Da una relazione lunga quarant’anni – mai venuta alla luce – con Camillo Bellavista Caltagirone, un imprenditore del settore edile morto nel 1989, sarebbe nato Damiano “Stefano”, suo figlio tenuto “segreto” e che prima della morte dell’artista proprio quest’ultimo, in svariate interviste tra cui una rilasciata al settimanale Nuovo, dichiarò: “Sono il figlio non riconosciuto della Biagini. E non ho problemi a rivelarlo”.

IL FIGLIO SEGRETO DI ISABELLA BIAGINI

Damiano “Stefano” Caltagirone, prima di asserire di essere il figlio segreto di Isabella Biagini, era già comparso in una puntata di Domenica Live insieme alla poliedrica artista che però lo aveva introdotto come un suo “nipote”. In una intervista a Nuovo dello scorso anno, a parlare fu proprio Damiano, che tuttavia aveva rivelato di essersi sentito molto deluso da sua madre: “Mi ha fatto molto male in questi anni”, aveva spiegato nei mesi precedenti alla sua morte. “Sono realmente il figlio di Isabella. Mio padre era Camillo Bellavista Caltagirone, che è morto a marzo del 1989. Sono stati insieme per 40 anni. Erano amanti. Poche persone sanno che sono il figlio di Isabella”, ha rivelato. L’uomo spiegò però di non aver vissuto lontano da lei in tutti quegli anni: “La incontravo sempre. Quando lei finiva gli spettacoli al Salone Margherita, ad esempio, veniva a Montecarlo dove vivevo con mio padre. Quando è morto, invece, si è preso cura di me mio zio Gaetano, fratello di papà”. Di recente l’uomo ha rilasciato altre interviste anche a Domenica Live: “Mia madre sapeva perfettamente che ero suo figlio perchè custodiva in cassaforte dei documenti che certificavano la mia presenza”, ha rivelato lo scorso novembre quando riferì il suo vero nome, ovvero solo Damiano – “Stefano era un nome fittizio” – lasciando tutti senza parole. Isabella però, lo avrebbe incontrato solo al compimento del suo 30esimo anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA